瞄準五一 珠江日遊增6航線

「百里珠江．水上畫廊—珠江日遊蓮花山之旅」26日上午在廣州市珠江天字碼頭正式啟航。在五一黃金周來臨之際，廣州啟動了珠江日遊6條航線。

中新社報導，珠江孕育豐富多彩的嶺南文化，珠江遊是廣州旅遊的城市名片之一，沿著珠江走廊，兩岸的秀麗景色令遊客印象深刻。尤其是，珠江夜遊已經成為全國夜經濟發展的典型，是全國遊客人數最多的城市水上游船項目之一。

為滿足五一黃金周休閒觀光旅遊需求，廣州市文化廣電旅遊局、市港務局等部門重啟珠江日遊，推出了「蓮花山之旅」航線、廣州塔—白天鵝半日遊航線、紅色之旅航線、水上茶居航線、親子研學航線、生態休閒航線等珠江日遊6條主題航線。

其中，「蓮花山之旅」航線採用水上遊覽與陸地參觀相結合的方式，遊客可以體驗後亞運時代廣州城市的新變化。當天，首發團從廣州天字碼頭出發，一路向東行，經江灣大橋、海印橋、二沙島、中大碼頭（中山大學北門廣場）、廣州大橋、廣州塔、海心沙、琶洲會展中心、黃埔軍校舊址，抵達蓮花山碼頭，遊客上岸參觀蓮花山，後返回天字碼頭。

此外，水上茶居航線是早茶航班，主打「一盅兩件」餐飲文化，提供蝦餃、鮑魚燒賣、百合蒸鳳爪、燕窩撻等多款廣府傳統特色點心，以及應季新品美食，匯聚傳統美味和創新菜式；生態休閒航線的「加菲貓號」日遊航線賣點是下午茶，遊客在午後坐上夢幻浪漫的加菲貓主題遊船，可泡一壺英式紅茶、嘗一口美味西點，欣賞珠水美景，相當愜意。