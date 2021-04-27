滬旅遊度假區 5年遊客逾8千萬

上海國際旅遊度假區26日發布的數據顯示，開放5年來，累計接待遊客超過8300萬人次，共實現旅遊收入超400億元（人民幣，下同），實現稅收約26億元，創造直接就業崗位1.5萬個。

中新社報導，上海國際旅遊度假區管委會副主任姚建峰表示，五年來，上海迪士尼項目不斷完善，度假區品牌效應不斷擴大。核心區已形成以迪士尼樂園為核心、多種業態和旅遊休閒功能並存的發展格局。

目前，上海迪士尼一期樂園運營平穩有序，玩具總動員片區完成擴建、瘋狂動物城片區啟動建設，度假區內的比斯特上海購物村進入快速增長期。

圍繞迪士尼項目，上海國際旅遊度假區深耕迪士尼產業鏈，培育旅遊娛樂相關產業體系。依託比斯特上海購物村、迪士尼小鎮兩個上海特色商業街區，逐步形成國際化、高端化、品牌化、常態化的活動系列品牌，推動商旅文融合發展。同時，度假區還圍繞高質量發展，打造影視共享空間平台，整合行業頭部資源、聚焦後期製作重點，積極推進發展影視文化產業。

2020年在面臨疫情衝擊和諸多困難的情況下，上海國際旅遊度假區總體上交出了一份令人滿意的答卷。去年5月11日，上海迪士尼樂園在全球率先實現重新開園，成為上海疫情精準防控的典型案例，也是中國取得抗擊新冠肺炎疫情階段性勝利的縮影。

姚建峰說，2020年全年度假區累計接待遊客1409萬人次，旅遊產業總收入達到70億元，分別約占2019年的八成和七成。

今年是大陸十四五規劃的開局之年。上海國際旅遊度假區加快周邊片區規劃開發，打造開放、創新經濟的新引擎。南一片區將圍繞打造城市休閒度假勝地啟動實質開發；西片區將圍繞打造東方人文體驗區加快橫沔城中村建設；東片區將圍繞打造國際交往和文化交流區啟動前期開發；北片區將圍繞打造城市自然生態綠地推動開發。

此外，應第十屆中國花卉博覽會組委會邀請，申迪集團與上海迪士尼度假區團隊將共同參與花博會冠名展園籌建，打造一座命名為「上海國際旅遊度假區花園—應想奇緣」的特色展園。將於今年5月21日至7月2日第十屆中國花卉博覽會期間接待國內外各方遊客。