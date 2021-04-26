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趙婷被曝過去有辱華言論 陸媒封鎖她得奧斯卡消息

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

第93屆奧斯卡，「游牧人生」（Nomadland）導演趙婷奪得奧斯卡最佳導演，成為首位華裔女導演奪得該獎項。讓她繼去年勇奪威尼斯影展金獅獎、年初奪金球獎後，再創下新紀錄。

但在大陸網路上，這一消息遭到冷處理。上午，在微博還能看到一些網友讚美的評論。據「香港01」報導，新浪微博下午搜索「趙婷  奧斯卡」，搜索結果一片空白；在百度搜尋「趙婷」，排在資訊結果前4名的，都是趙婷奪得奧斯卡的消息，但其中3篇報導顯示下架，另一篇則將趙婷從獲獎名單撤下。在微信上搜索「趙婷」，就仍有部分報導可如常顯示。

大陸微博上分别搜尋「趙婷」、「無依之地」（《遊牧人生》大陸譯名），沒有趙婷奪得奧斯卡的相關資訊顯示，僅有一則「@美國駐港總領事館」上午11時許轉發的帖文，寫道「恭喜！👍」，但原文則顯示「已被作者刪除」。

若搜尋「趙婷  奧斯卡」，搜索頁面則直接顯示一片空白，但右側欄有一主題標籤「#趙婷拿下奥斯卡最佳導演獎#」，不過點擊主題標籤後，頁面亦顯示「未找到相關結果」。

在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問，另一個頁面則修改了標題和內文，將趙婷從獲獎列表中移除。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

在微信上搜尋趙婷，仍可以見到相關結果，且僅有部分頁面遭到移除，其餘頁面可以正常瀏覽。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

「游牧人生」本次成為奧斯卡大贏家，除了導演趙婷獲得最佳女導演外，還奪得最佳影片獎，飾演女主角的法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）更奪得影后殊榮。

現年38歲的趙婷，在1982年3月31日北京出生，其父親趙玉吉曾任首鋼集團總經理及副董事長職位，現任職北京博約投資管理有限公司董事長；至於關乎其生母黃濤的消息極少，有指她是在醫院工作，而她的繼母是中國著名女演員宋丹丹。

此前趙婷因被曝出過往辱華言論，據爆料，趙婷曾說自己成長時期的中國到處都是謊言，接收到的很多資訊都不正確，還稱自己現在的國家是美國，趙婷因此從「中國驕傲」變為「辱華分子」，遭到中國大陸抵制，「游牧人生」也被中國大陸禁止上映。

微信 北京 奧斯卡

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奧斯卡／「游牧人生」大贏家 趙婷導引素人精湛演出

趙婷奪奧斯卡最佳導演 中國官媒及微博冷處理

奧斯卡／「游牧人生」拿下導演獎後 再奪得最佳影片

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