煮熟雞蛋還能返生甚至孵出小雞？河南校長論文炸鍋

已經煮熟的雞蛋還能返生？甚至孵出小雞？河南一職業學校校長的論文，言之鑿鑿聲稱已通過實驗完成，立刻在大陸各大網路輿論平台炸鍋。

據澎湃新聞，這篇題為《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-－孵化雛雞的實驗報告》論文宣稱：

雞蛋返生，顧名思義，由熟雞蛋再變成生雞蛋。這是一個難以想像的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。一群特別培訓的學生，在郭萍老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。

該論文刊發於《寫真地理》雜誌2020年22期，作者是鄭州市春霖職業培訓學校校長郭平和河南某醫院醫生白衛雲。

報導說，這位讓煮熟的雞蛋返生的郭平，不僅擁有企業家、校長、學者等多重身分，各類頭銜亮眼，還與大陸熱衷傳播特異功能人士過從甚密，甚至共同做實驗、撰文，宣稱自己的學員「能和熟綠豆對話」。

報導指出，郭平並不是發表這一炸鍋論文作者的本名。澎湃新聞從鄭州市春霖職業培訓學校方面確認，上述論文作者郭平確是該校校長，本名郭花平，平時也使用名字郭萍。這三個名字在各種場景下都有使用。

4月26日，郭平接受澎湃新聞採訪時透露，自己論文提到的實驗是她在網路上看了沈今川等人相關的影片後，指導學校的學生做的。

公開資料顯示，沈今川為中國地質大學材料科學及晶體化學教授、博士生導師，近20年來積極從事人體特異功能實驗研究，是中國物理學會、中國化學學會、國際礦物學會、國際晶體學會、美國地質學會、美國科學探索學會（Society for Scientific Exploration）的正式會員。IPQE（心靈量子能量）研究所所長。

郭平不僅做過雞蛋返生實驗，還做過「超意念實驗：熟綠豆的返生實驗」，也是藉助其學校下屬平台鄭州春霖實驗室，招募了3女5男共8名中小學生。

熟綠豆的返生實驗過程是：鄭州春霖實驗室一批經過腦潛能培訓的中小學生，在他們已經開發的腦屏上操作，學生讓綠豆快速發芽。讓煮熟綠豆返生，變小變緊變硬，顏色由淺綠返生為深綠。證明植物可以返生。

不僅如此，該實驗還宣稱，不管生綠豆快速發芽，或者熟花生返生，學生都要打開腦屏，在腦屏裡操作。還要與綠豆對話，綠豆在腦屏裡是有靈的。有趣的是，通過對話，可知道每個綠豆是男生還是女生。綠豆會發聲，它一發聲就暴露出它的性別。