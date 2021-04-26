快訊

好消息！男童學柔道被摔腦死 今天臉已消腫父求奇蹟

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tesla維權爭議未止 車廠願第三方檢測女車主批隱瞞數據

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
Tesla願開展第三方檢測，但維權女車主批隱瞞數據。雙方爭論不休。（新浪微博照片）
Tesla願開展第三方檢測，但維權女車主批隱瞞數據。雙方爭論不休。（新浪微博照片）

4月26日，在上海國際車展特斯拉展區維權的女車主發影片回應。她對自己過激維權行為表示歉意，自述稱曾是特斯拉忠實用戶，每當得知特斯拉出現事故時都非常難過，希望特斯拉拿出大企業的責任與擔當。

特斯拉（Tesla）25日深夜再次就女車主於上海車展站車頂維權一事發布消息，稱已跟車主張女士的家人取得聯絡，會積極進行調解和第三方檢測。至於當日已行政拘留屆滿獲釋的張女士，同晚也在網上向公眾發文致歉，承認當日維權方式過激，又再次批評特斯拉未經其同意發布行車數據，又質疑車廠公開數據存在隱瞞。

張女士稱，維權本身並不違法，但採取的方式一定要合法、合規、合情、合理。對車廠近日做法，她提出多點質疑。首先，她反駁特斯拉車廠指其不願接受第三方檢測，強調只是不接受對方指定的檢測機構。至於Tesla副總裁陶琳指其提出巨額賠償，張女士要求對方拿出證據，否則應公開道歉。另陶琳質疑事件背後有人操作，張女士指摘是赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測。

對車廠提供的數據，張女士指出，這存在隱瞞和不合理，當中包括車輛穩定程式激活時間、軚盤轉向度。另她又指出，特斯拉車廠提供的數據不充分，例如沒有司機制動力數據、沒有全程動能回收電機反向扭矩制動力比例，以及沒有ABS/ESP全程四輪液壓流量分配制動力比例等。

對被指事發時車輛超速，張女稱，「當天回程正趕上高峰期，那個路段兩個紅綠燈僅僅相隔500米，怎會開到118km/h」，她希望車廠工作人員可以到事故現場做一次實測。張女士現計劃回河南後，與特斯拉車廠相關負責人員面談。

特斯拉 車主

延伸閱讀

特斯拉暗夜開太快？自撞台中環中路2燈桿車頭毀

特斯拉被禁上高速？ 廣州交警闢謠

30分鐘踩40次剎車… 特斯拉公布行車數據 稱剎車正常

網民「站」特斯拉 數據讓輿論轉向 但專家稱難下定論

相關新聞

「現代中國缺失的東西」陸網讚「游牧人生」賀趙婷奪獎

大陸女導演趙婷拿到奧斯卡最佳導演獎，是繼李安和奉俊昊後，第3位獲此殊榮的亞洲導演，大陸許多網友慶賀，留言說：「首位獲此殊...

廈門Tesla撞電動單車致4傷 官方：未出現制動系統故障

近日，Tesla因維權事件及頻頻出事故引起外界關注。福建廈門思明區一輛Tesla Model 3電動車25日在穿過停車道...

被開除中共黨籍後 王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕

據新華社26日消息，中共中央巡視組前副組長董宏涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，大...

Tesla維權爭議未止 車廠願第三方檢測女車主批隱瞞數據

4月26日，在上海國際車展特斯拉展區維權的女車主發影片回應。她對自己過激維權行為表示歉意，自述稱曾是特斯拉忠實用戶，每當...

一票難求 大陸「五一」連續假期客流大增

大陸「五一」黃金周臨近，受假期天數增加、中長途旅遊、探親等客流疊加影響，客流大幅增長。據廣鐵消息，廣鐵在4月29日至5月...

內蒙又現沙塵暴 如牆前進吞噬城鎮

中國內蒙古25日遭沙塵暴襲擊，形成近百公尺高的「沙塵牆」緩緩前進。今天沙塵持續擴散，中國中央氣象台上午發布沙塵暴藍色預警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。