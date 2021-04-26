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廈門Tesla撞電動單車致4傷 官方：未出現制動系統故障

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廈門一輛Tesla Model 3電動車與一輛電動單車發生碰撞，導致電動單車上的一名母親及3名小孩受傷，引起關注。（新浪微博照片）
廈門一輛Tesla Model 3電動車與一輛電動單車發生碰撞，導致電動單車上的一名母親及3名小孩受傷，引起關注。（新浪微博照片）

近日，Tesla因維權事件及頻頻出事故引起外界關注。福建廈門思明區一輛Tesla Model 3電動車25日在穿過停車道閘時發生交通事故，其後與一輛電動單車發生碰撞，導致電動單車上的一名母親及3名小孩受傷，引起關注。

據香港01 ，廈門市公安局通報該事故時稱，4月25日近中午時分，56歲的女司機左某某駕車在思明區常明路蓮坂西小區南門起步時，車左側與小區道閘發生碰撞，隨後在倒車時，車尾又與沿常明路由東往西行駛的電動單車發生碰撞，造成電動單車35歲女司機余某及電動單車上的三名兒童倒地受傷。其中，1名兒童腿部骨折，其他均為擦傷。肇事司機正在配合警方調查，初步排除酒駕。

Tesla官方微博回應稱，根據對車輛數據和現場閉路電視的分析，車輛在11:49:55車速從8.4公里/小時升高至17.5公里/小時，並撞擊小區道閘。碰撞後制動踏板被踩下， 在11:50:03車輛開始倒車，加速踏板在3秒後被深度踩下。此時，車輛向後行駛最高速度達到14公里/小時。直至11:50:07車輛駐停。事故導致電動單車司機與車上乘客受傷。

Tesla官方最後強調稱，車輛在事故發生前未出現制動系統的故障。

單車 廈門

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