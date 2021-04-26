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一票難求 大陸「五一」連續假期客流大增

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸「五一」黃金周臨近，廣鐵客流增加，圖為旅客在廣州南站入站。（香港文匯網）
大陸「五一」黃金周臨近，廣鐵客流增加，圖為旅客在廣州南站入站。（香港文匯網）

大陸「五一」黃金周臨近，受假期天數增加、中長途旅遊、探親等客流疊加影響，客流大幅增長。據廣鐵消息，廣鐵在4月29日至5月6日將擴大運能，高峰日上線「超強運力」，計劃加開列車122.5對。但有陸媒查詢中國鐵路12306官網，4月29到5月1日三天，廣州往大陸各熱門旅遊城市方向的高鐵票「一票難求」。

廣鐵表示，「五一」前後8天內預計發送旅客1600萬人次，同比2019年增加107.2萬人次，增長7.2%；日均預計發送200萬人次，最高日5月1日預計發送265萬人次。

據中國鐵路12306官網顯示，4月29到5月1日三天，廣州到長沙、武漢、桂林、昆明、杭州、重慶、成都、海口、貴陽等熱門旅遊城市方向的高鐵票幾乎被搶購一空。

同時，杭深線廈深段（深圳北至廈門北）所有動車組運行時速已由原來的200公里提升至250公里，平均壓縮運行時間32分鐘左右；深圳北到廈門北全程最快僅需2小時30分，較原有旅時壓縮1小時左右。這也吸引更多旅客選擇高鐵出行。4月30至5月1日深圳至廈門的高鐵票已基本告罄。

為迎接「五一」客流高峰，廣鐵通過組織動車組重聯運行、延長列車運行區段，加開臨時客車等方式大幅提升運力。高峰日上線「超強運力」，計劃加開列車122.5對。期間，廣東省加開廣州、深圳至長沙、岳陽、懷化、潮汕、湛江、肇慶、韶關、梅州、茂名，湛江至汕頭等方向列車。

高鐵 深圳

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