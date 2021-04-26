京台連線 談生活垃圾治理

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京東直門街道25日舉辦「垃圾分類周年談」活動，提升垃圾分類和管理水平。圖為居民體驗智能分類垃圾桶。（中新社）
北京東直門街道25日舉辦「垃圾分類周年談」活動，提升垃圾分類和管理水平。圖為居民體驗智能分類垃圾桶。（中新社）

「京台生活垃圾治理交流研討會」25日在北京、高雄兩地舉辦。兩地城市管理部門代表、社區居民、志願者等140餘人通過視訊連線方式，從政策制定、實際操作、治理效果等幾個層面就生活垃圾治理同題探討。

中新社報導，生活垃圾治理關係民眾生活環境與資源節約集約利用，也是社會文明水平的重要體現。生活垃圾分類更是一件民生的「關鍵小事」。北京市市容環境衛生協會名譽副會長柴文忠致詞表示，作為一項系統工程，生活垃圾分類工作需要在投放、收運、處理等各個環節下功夫。「北京市生活垃圾管理條例」施行近一年來，雖取得階段性成效，但距全體市民長效自覺還有一段過程，需持之以恆。

1990年代末期開始，台灣對環境保護愈加重視。每年台灣約產生1000萬噸生活垃圾。如何治理生活垃圾，台灣從施行「垃圾不落地」到抑制垃圾產生源頭、強調「前端管理」積累豐富經驗。

台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏認為，要實現生活垃圾減量化、無害化、資源化這三個治理目標，需要藉助垃圾處理技術、法規制定、收費政策以及社會動員四個政策工具。不過在生活垃圾治理過程中，首先要做到讓民眾轉變觀念。

北京 垃圾分類

延伸閱讀

「中國國學院大學」打著國字頭 偽造國家部委公文被取締

陸首個智能車政策先行區 北京設立

北京無人駕駛出租車試運營

台中生廚餘不回收 明年起可罰6千

相關新聞

兩岸微流行／機票盲盒 上線秒殺

大陸「五一」長假將至，逐漸走出疫情陰霾的大陸民眾期待外出旅遊，大陸在線旅遊平台紛推出「機票盲盒」，用戶花不到幾百元人民幣...

廣佛肇高速公路 加快珠三角發展

廣（州）佛（山）肇（慶）高速公路廣州石井至肇慶大旺段三期25日10時通車，標誌著廣佛肇高速全線通車，打通了廣州和廣西梧州...

京台連線 談生活垃圾治理

「京台生活垃圾治理交流研討會」25日在北京、高雄兩地舉辦。兩地城市管理部門代表、社區居民、志願者等140餘人通過視訊連線...

「沙塵牆」遮天蔽日

大陸甘肅省張掖市臨澤縣境內昨遭遇沙塵暴襲擊，只見黃沙滾滾，「沙塵牆」遮天蔽日，景象駭人。

全球首款！ 6公尺大型載人級自動駕駛飛行器亮相福州

25日，第四屆數位中國建設峰會在福州開幕。在展會現場， 一架「翼展」近6公尺的大型飛行器引起不少人的圍觀和拍攝。這是廣州...

承擔ARJ21試飛 大陸首個國產大飛機生產試飛中心建成

中國大陸首個國產大飛機生產試飛中心在南昌建成，主要承擔ARJ21飛機的生產試飛支持和運營保障等。該項目包括16個建築及機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。