京台連線 談生活垃圾治理
「京台生活垃圾治理交流研討會」25日在北京、高雄兩地舉辦。兩地城市管理部門代表、社區居民、志願者等140餘人通過視訊連線方式，從政策制定、實際操作、治理效果等幾個層面就生活垃圾治理同題探討。
中新社報導，生活垃圾治理關係民眾生活環境與資源節約集約利用，也是社會文明水平的重要體現。生活垃圾分類更是一件民生的「關鍵小事」。北京市市容環境衛生協會名譽副會長柴文忠致詞表示，作為一項系統工程，生活垃圾分類工作需要在投放、收運、處理等各個環節下功夫。「北京市生活垃圾管理條例」施行近一年來，雖取得階段性成效，但距全體市民長效自覺還有一段過程，需持之以恆。
1990年代末期開始，台灣對環境保護愈加重視。每年台灣約產生1000萬噸生活垃圾。如何治理生活垃圾，台灣從施行「垃圾不落地」到抑制垃圾產生源頭、強調「前端管理」積累豐富經驗。
台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏認為，要實現生活垃圾減量化、無害化、資源化這三個治理目標，需要藉助垃圾處理技術、法規制定、收費政策以及社會動員四個政策工具。不過在生活垃圾治理過程中，首先要做到讓民眾轉變觀念。
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