廣佛肇高速公路 加快珠三角發展

廣（州）佛（山）肇（慶）高速公路廣州石井至肇慶大旺段三期25日10時通車，標誌著廣佛肇高速全線通車，打通了廣州和廣西梧州之間最快捷的高速通道。

中新社報導，廣東省交通運輸廳稱，廣佛肇高速全線通車後，從廣州白雲到廣西梧州的行車時間縮短約1.5小時，提高了兩地及沿線民眾的出行效率，節約時間和經濟成本。

廣佛肇高速公路路線全長約224公里，項目由廣州石井至肇慶大旺段和肇慶大旺至封開江口段2段組成，路段長分別為48.7公里和174.9公里。其中，肇慶大旺至封開江口段已於2016年建成通車，不僅改善了肇慶的交通出行環境，還助推肇慶招商引資工作，促進肇慶經濟發展。據統計，肇慶新區目前已累計引進40多宗投資總額超1500億元人民幣的優質產業項目。

廣佛肇高速作為珠三角的重要幹線，將促進珠三角區域內部資源流通和沿線地區及相關區域經濟社會加快發展。

截至2020年，廣東高速公路里程突破1萬公里，連續7年位居中國大陸第一。廣佛肇高速公路是2021年廣東省第一個通車的高速公路，它的全線貫通，不僅構築橫貫廣州、佛山、肇慶區域的高速公路通道，還同步在西江黃金水道北岸形成了新的廣州都市圈通往廣西及以遠地區的出省通道，發揮粵港澳大灣區的輻射帶動作用，加快廣佛同城化和促進肇慶西部地區發展。