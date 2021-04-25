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全球首款！ 6公尺大型載人級自動駕駛飛行器亮相福州

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
第四屆數位中國建設峰會福州開幕。全球首款載人級自動駕駛飛行器亮相於展館。（香港文匯網）
第四屆數位中國建設峰會福州開幕。全球首款載人級自動駕駛飛行器亮相於展館。（香港文匯網）

25日，第四屆數位中國建設峰會在福州開幕。在展會現場， 一架「翼展」近6公尺的大型飛行器引起不少人的圍觀和拍攝。這是廣州獨角獸企業「億航智能」運用無人駕駛技術的全球首款載人級自動駕駛飛行器。

據香港文匯網，「億航智能」負責人介紹，和普通小型無人機人為操控不同，載人級自動駕駛飛行器通過智能飛行指揮調度中心，進行集中指揮調度管理。飛行器配備的是先進的算法技術和傳感器，擁有智能導航技術，通過「雲端」實現地空實時信息交互，確保飛行器按照預先設定的飛行路徑，通過GPS精準定位，在經民航部門批准的路線上，完成點對點的精準起降飛行。

如果中途遇上突發情況怎麼辦？自動駕駛飛行器的飛控系統內置Fail-Safe系統，能夠實時自動評估飛行器的健康程度。「例如飛機碰撞了鳥類等物體，Fail-Safe系統會自動評估損傷程度，智能判斷繼續安全行駛或就近降落。」

即使飛行過程出現需要臨時降落的情形時，飛行器也會根據飛行指揮調度系統的設定，自動降落在就近的降落點，全程同樣無需人工干預。不過，緊急情況下，通過實時信息交互，地面智能飛行指揮調度中心也會無縫介入，及時採取相應方案，保障人機安全。

值得一提的是，載人級自動駕駛飛行器的關鍵飛行系統全部採用備份設計，當某個系統出現問題時，備份系統就會立即啟動，為安全飛行提供更多保障。飛行器採用自主研發的動力電池，是新能源出行方式的一種，城市中短途載人自動駕駛飛行器最長可飛行35公里。

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