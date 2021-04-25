全球徵名底定 中國首輛火星車命名祝融號
中國24日表示，中國首輛火星車命名為「祝融號」，預計5月中下旬與「天問一號」的著陸器登陸火星。
央視報導，即將登陸火星的中國首輛火星車，從去年8月向全球徵名，最後選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火等10個名字，由民眾網路投票決定。
中國國家航天局24日在中國航天日開幕啟動儀式上宣布，首輛火星車命名為「祝融號」。
中國官方表示，祝融是最早的火神，象徵用火照耀大地，帶來光明。首輛火星車命名為祝融，寓意點燃星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空的接續探索和自我超越。
報導說，「祝融號」火星車高度為1.85公尺，重約240公斤。設計壽命為3個火星月，約92個地球日。「祝融號」預計於火星展開地表成分、物質類型分布、地質結構及火星氣象環境等探測工作。
這是中國首次火星探測任務。中國去年7月發射的「天問一號」火星探測器，今年2月順利進入環火軌道，報導說，目前中國已經多次獲取預選著陸區高解析度影像資料。「天問一號」著陸器與「祝融號」火星車將在5月中下旬啟動登陸火星任務。
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