登火星 大陸首輛火星車命名祝融號

中國五月中下旬將啟動登陸火星的探測行動，今〈24〉日中國航太日開幕啟動儀式上，大陸國家航天局正式公布，首輛火星車命名「祝融號」，將與「天問一號」著陸器登陸火星，屆時「祝融號」火星車將在火星上開展地表成分、物質類型分佈、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

大陸央視新聞報導，即將在五月中下旬登陸火星的首輛火星車，從去年8月向全球徵名，最後遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火10個名稱，進行公眾網路投票決定。

大陸國家航天局今天在中國航太日正式公布，首輛火星車命名「祝融號」。官方表示，祝融被尊為最早的火神，象徵用火照耀大地，帶來光明。首輛火星車命名為祝融，寓意點燃星際探測的火種。

「祝融號」火星車的高度有1.85公尺，重量240公斤。設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。

報導指，大陸首次火星探測任務視在去年7月成功發射「天問一號」火星探測器入軌，今年2月10日成功被火星捕獲，順利進入環火軌道。目前已經通過多次成像完成預選著陸區高清影像資料獲取。

「天問一號」著陸器將與「祝融號」火星車在五月中下旬啟動登陸火星。「祝融號」火星車將在火星上開展地表成分、物質類型分佈、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。