聽新聞
test
0:00 / 0:00
街頭突遭「鎖喉」勒出血痕 無形兇手原來是風箏線
中國上海市日前發生驚險一幕，高先生在馬路上騎車時突然離奇倒在地上，且喘不上氣。原來，高先生是突然遭路上的風箏線「鎖喉」撂倒，脖子還被勒出血痕，狀甚恐怖，慶幸及時被解救才沒釀大禍。
事發於本月13日下午5時25分，高先生騎車行經長寧路水城路路口時突然遇上風箏線，他隨即脖子一緊，整個人摔了下來，之後更無法正常呼吸，情況十分危急，「我拼命想呼吸，但繩子解不開。」
幸好，一名路過警察見狀後立即上前幫忙，協助高先生緊急送醫，並在事後發現風箏線還割壞頭盔和外套。要不是其減緩了衝擊力，高先生頸項可能被割得更嚴重，危及生命。
最後，警方找到當時正好在蘇州河邊放風箏的風箏主人，了解到當時風箏被吹到樹上，才剛好傷及經過的高先生。目前雙方已達成和解，高先生也向出手相救的警員表達感激。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言