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街頭突遭「鎖喉」勒出血痕 無形兇手原來是風箏線

香港01 / 陳進安
高先生被風箏線勒出血痕。 圖／新民晚報
高先生被風箏線勒出血痕。 圖／新民晚報

中國上海市日前發生驚險一幕，高先生在馬路上騎車時突然離奇倒在地上，且喘不上氣。原來，高先生是突然遭路上的風箏線「鎖喉」撂倒，脖子還被勒出血痕，狀甚恐怖，慶幸及時被解救才沒釀大禍。

事發於本月13日下午5時25分，高先生騎車行經長寧路水城路路口時突然遇上風箏線，他隨即脖子一緊，整個人摔了下來，之後更無法正常呼吸，情況十分危急，「我拼命想呼吸，但繩子解不開。」

幸好，一名路過警察見狀後立即上前幫忙，協助高先生緊急送醫，並在事後發現風箏線還割壞頭盔和外套。要不是其減緩了衝擊力，高先生頸項可能被割得更嚴重，危及生命。

最後，警方找到當時正好在蘇州河邊放風箏的風箏主人，了解到當時風箏被吹到樹上，才剛好傷及經過的高先生。目前雙方已達成和解，高先生也向出手相救的警員表達感激。

延伸閱讀：

3歲童遭風箏捲上天飄盪 所倖民眾接住僅受輕傷

一條風箏線割傷兩人 一傷者頸部傷口深15毫米縫逾30針

文章授權轉載自《香港01》

風箏

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