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猛虎下山！東北野生虎闖入村莊 擊碎車窗、傷人後逃竄

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
東北虎漫步在村莊田梗。（新浪）
東北虎漫步在村莊田梗。（新浪）

猛虎下山！23日早上六點多，大陸黑龍江省密山市白魚灣邊境派出所獲報，密山市白魚灣鎮臨湖村10組的一處廢棄民宅內發現一隻大老虎。林業部門工作人員開車追蹤老虎時，遇老虎一掌擊碎車窗，目前當地正在圍捕這頭老虎。

白魚灣邊境派出所已出動警力保護現場，疏散人群。興凱湖國家級自然保護區管委會和林業部門第一時間趕到現場，經初步判定應該是成年野生東北虎。

新華社報導，4月23日，黑龍江當地獲報，密山市一村莊闖入成年東北虎，視頻顯示，有工作人員在追蹤老虎時，遇老虎飛奔襲擊，所幸工作人員迅速駕車逃離，但其駕駛的車輛車窗被老虎拍碎，玻璃上出現一個不小的缺口。

在老虎逃竄過程中，還把臨湖村2組田地旁將一名村民撲倒咬傷。老虎倉皇逃離後，受傷村民自行站起。遇襲村民無生命危險，正接受進一步治療。

目前該隻老虎正向北方行進，行蹤不明，當地正在組織搜索。同時，雞西邊境管理支隊白魚灣邊境派出所民警正在臨湖村屯進行巡邏宣傳，提醒當地村民關好門窗，並通知外出家人儘快回家。

大陸野生東北虎是國家級瀕危保育類動物，網友稱，若殺害老虎，至少要蹲監獄20年；若被老虎咬死，只能算你倒楣！

東北虎一掌擊碎前往巡捕的林業局工作人員車輛。（新浪網）
東北虎一掌擊碎前往巡捕的林業局工作人員車輛。（新浪網）
東北虎漫步在村莊田梗。（新浪）
東北虎漫步在村莊田梗。（新浪）

黑龍江

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