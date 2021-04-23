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家長自費百萬為學生建天橋保安全 網民激讚倡起名「孟母橋」

香港01 / 撰文／陳進安
家長孟女士自費修建了一座天橋，獲不少網民點讚，更有人提議該橋可叫「孟母橋」。圖／擷自微博
家長孟女士自費修建了一座天橋，獲不少網民點讚，更有人提議該橋可叫「孟母橋」。圖／擷自微博

河南商丘夏邑縣實驗中學門前的孔祖大道平日車流量巨大，上下學時更會嚴重擁堵，對學子們非常不便。為了幫助孩子，家長孟女士早前竟自費修建了一座天橋，獲不少網民點讚，更有人提議該橋可叫「孟母橋」。

據了解，由於地勢很低，故除了擁堵問題外，孔祖大道每到雨季都會出現渾濁的泥水，有時積水還會淹上路邊的台階，令許多走過的學生要忍受鞋子濕上一整天的困境，甚至有家境不佳的孩子因來不及替換，導致腳部都泡白了。

看到這種情況感到非常痛心的孟女士，於是決定在學校門前自費修建了一座天橋，「就是想幫助孩子們」。目前天橋正在進行收尾施工，馬上就可以投入使用。其實，這並非孟女士唯一一次作出同類舉動，她同時還在夏邑縣第一初級中學門口也出資建了一座天橋，因該處的車流和車速更快，更不安全，而該天橋現正在打地基階段。

直至目前，兩座天橋的建設已花去孟女士100多萬元人民幣，對於外界關注個人是否具有建橋的資質，孟女士出示了所有相關手續以及各個部門的審批，並強調建橋是為保障孩子的安全，故質量必須過關，其本身已申請所有有需要的手續，並完成各個部門的審批。

對於孟女士的善心之舉，不少網民皆大讚，甚至為天橋徵名，這些名字包括「連心橋」、「孟母橋」及「平安橋」等，無一不反應出孟女士想幫人的初衷。

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文章授權轉載自《香港01》

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