快訊

謝長廷再為福島輻汙水強力護航 「助日」自走砲綠營都攔不住

上帝視角看大旱下的水庫 滾滾黃沙如大漠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾隆「紀恩堂」玉璽以約5.24億元拍賣 曾經歷火燒圓明園

香港01 / 撰文／孫聖然
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」—乾隆皇在此款印章中刻下父親並非靠「奪嫡」坐上龍椅的證據。圖／香港蘇富比提供
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」—乾隆皇在此款印章中刻下父親並非靠「奪嫡」坐上龍椅的證據。圖／香港蘇富比提供

4月16日至23日，香港蘇富比拍賣行舉行春季拍賣，在周四（22日）下午舉行的「中國藝術珍品」拍賣專場中，一方圓明園舊藏的清乾隆「紀恩堂」玉璽以港幣1.25億元（約新台幣4.52億元）落槌，最終以約1.45億元（約新台幣5.24億元）總價（含佣金）成交，創造了圓明園流失文物拍賣的第二高價。在歷史上，這方玉璽還反映了清康熙帝與乾隆帝的祖孫之情。

據了解，「紀恩堂」共有兩處，一處在圓明園、一處在承德避暑山莊，是乾隆帝為了昭顯其祖父康熙帝對他的眷顧託付深恩而特別命名。據史料記載，今次拍賣出的乾隆御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，屬於宮殿璽，原存放於圓明園四十景之一鏤月開雲的紀恩堂內，1860年英法聯軍火燒圓明園，該璽被大火燒灼，但未被直接掠奪。

此後，這方「紀恩堂」玉璽層流傳至法國，分別於1994年和2004年經蘇富比拍賣行拍賣，今次拍賣玉璽估價是港幣1.25億至1.8億元。

如今，此璽顏色泛青，局部呈黑色，印體分布有細微裂痕，有明顯經過火燒的痕跡。但所幸印鈕、印體、印面文字均完好無損，才得以流傳至今，成為圓明園的遺珍。

乾隆御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，質地為玉，交龍鈕，陽文篆刻「紀恩堂」三字，印體周圍陰刻乾隆帝御製文《紀恩堂記》，館閣體的蠅頭小楷，雋永清秀。《紀恩堂記》是由乾隆帝撰寫，反映出其與康熙帝之間的祖孫深厚情意。

康熙六十一年（1722年）三月，在圓明園的牡丹台，12歲的乾隆帝第一次覲見康熙帝，因備受康熙帝的喜愛，被降旨養育在宮中，祖孫之間亦因此度過了親密的數月時間。此後，乾隆帝分別在圓明園牡丹台鏤月開雲殿，和熱河避暑山莊萬壑松風內康熙帝賜居的處所，題寫了「紀恩堂」匾額。並先後撰寫《紀恩堂記》和《避暑山莊紀恩堂記》兩篇文章，詳記受恩於康熙帝的始末。而且，他還命內廷御用工匠選用上好材料刻製了兩方「紀恩堂」璽，將兩篇文章分別刻在印上，放置在這兩個地方。

據悉，此次蘇富比拍賣公司拍賣的「紀恩堂」璽是原存放於圓明園紀恩堂內的一方，而放在熱河避暑山莊紀恩堂內的「紀恩堂」璽現在藏於北京故宮博物院。

「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」隱藏雍正奪嫡故事。記者陳宛茜／攝影
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」隱藏雍正奪嫡故事。記者陳宛茜／攝影

延伸閱讀：

乾隆寶物現身紐約拍賣場　巨貪和珅所贈玉器刻御詩「深明上意」

北京故宮｜清代圖冊描繪牛耕場景　揭雍正嚮往漢族耕讀生活

文章授權轉載自《香港01》

黑龍江

相關新聞

江西景區「天外飛仙」 遊客被撞得頭破血流

玻璃棧道、蹦床等網紅景點已經不夠看，江西南昌銅源峽景區新推「天外飛仙」的旅遊新賣點，不料，發生遊客被吊半空中，額頭撞上鐵...

乾隆「紀恩堂」玉璽以約5.24億元拍賣 曾經歷火燒圓明園

4月16日至23日，香港蘇富比拍賣行舉行春季拍賣，在周四（22日）下午舉行的「中國藝術珍品」拍賣專場中，一方圓明園舊藏的清乾隆「紀恩堂」玉璽以港幣1.25億元（約新台幣4.52億元）落槌，最終以約1.45億元（約新台幣5.24億元）總價（含佣金）成交，創造了圓明園流失文物拍賣的第二高價。在歷史上，這方玉璽還反映了清康熙帝與乾隆帝的祖孫之情。

猛虎下山！東北野生虎闖入村莊 擊碎車窗、傷人後逃竄

猛虎下山！23日早上六點多，大陸黑龍江省密山市白魚灣邊境派出所獲報，密山市白魚灣鎮臨湖村10組的一處廢棄民宅內發現一隻大...

家長自費百萬為學生建天橋保安全 網民激讚倡起名「孟母橋」

河南商丘夏邑縣實驗中學門前的孔祖大道平日車流量巨大，上下學時更會嚴重擁堵，對學子們非常不便。為了幫助孩子，家長孟女士早前竟自費修建了一座天橋，獲不少網民點讚，更有人提議該橋可叫「孟母橋」。

北京再發起新疆大外宣 意圖指控海外維族人散播謠言

流亡澳洲的維吾爾人馬木提．阿布都熱衣木自2015年12月便與家人分離。這段期間，他不斷嘗試透過各種管道尋求與妻子和兩名孩子相關的消息，但除了在2019年底得知妻子可能已被判刑5年之外，他始終無法得知兩個孩子與父母在新疆的狀況為何。

30分鐘踩40次剎車… 特斯拉公布行車數據 稱剎車正常

針對女車主在上海車展鬧場維權引發的公關危機，特斯拉中國22日發布事故前一分鐘的行車數據，強調剎車系統正常。所發布數據顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。