江西景區「天外飛仙」 遊客被撞得頭破血流

玻璃棧道、蹦床等網紅景點已經不夠看，江西南昌銅源峽景區新推「天外飛仙」的旅遊新賣點，不料，發生遊客被吊半空中，額頭撞上鐵塔，被縫40多針。網紅體驗演變成流血事件，景區被迫公開道歉，項目喊停。

澎湃新聞報導，景區網紅體驗事故頻發，重慶奧陶紀景區推出「速滑線」體驗，結果發生遊客倒掛索道，座椅墜落山谷身亡；雲南騰沖火山地質公園的熱氣球體驗，因為突遇大風，導致熱氣球再次吹起升空，操作人員未及時放手，被帶到空中後從繩上滑落，墜地身亡；遼寧虎谷峽景區玻璃棧道，因突降暴雨，遊客下滑速度過快發生碰撞，造成1死多傷 。