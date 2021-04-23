中國工程院院士候選人 茅台總工程師王莉落選

被提名入圍中國工程院院士候選名單，引起關注和輿論的茅台集團工程師落選了。中國工程院23日發布消息，經中國工程院主席團審議，確定今年院士增選有效候選人577位，根據「中國工程院院士增選工作實施辦法」，公布來自茅台集團的總工程師王莉並未在列。

人民日報報導，2月18日，就茅台集團總工程師王莉入圍院士候選名單一事，中國工程院相關部門負責人曾做出回應，表示根據院士增選工作相關規定，中國科協提名是院士候選人產生管道之一，具體程序是經地方科協推薦、中國科協組織遴選、報經中國工程院主席團審議通過後才可成為有效候選人。

此外，在中國工程院今年院士增選有效候選人名單中，還包括曾擔任武漢雷神山醫院院長的泌尿外科專家王行環，華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉。