「錯換人生28年」姚策病逝 養母向遺孀討回房產：以為親生才買房給他

去年2月，因確診肝癌晚期、後發現錯換人生28年的江西九江男子姚策，一直與病魔搏鬥，惜於今年3月底因救治無效逝世。

姚策的養母許敏昨日（21日）稱，姚策生前曾立下遺囑，但她不知遺囑中如何處置遺產，目前已起訴姚妻熊磊索回位於九江市的房產。

許敏表示，姚策名下房產是她在認為姚策是親生兒子情況下，由自己與丈夫出資購買，因此她有權索回。姚策妻子熊磊證實，她已收到法院傳票，正準備應訴。

據此前報道，許敏1992年在河南大學淮河醫院分娩，因工作人員失誤，導致她與姚策的生母杜新枝抱錯孩子。去年2月17日，姚策突然感到身體不適，到醫院檢查後確診肝癌晚期，許敏欲割肝救子時才發現姚策非親生，後得悉親生兒子郭威在河南生活。

昨日，開封市公安局鼓樓分局發通報稱，今年3月15日，許敏曾控告杜新枝、郭希寬夫婦與當年醫院的醫護人員鄭某、郭某志故意換子，涉嫌刑事犯罪。警方接報後重點調查了郭希寬與郭某志的關係，證實二人無親屬關係。警方最終決定不予立案。

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文章授權轉載自《香港01》