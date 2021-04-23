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滬渝穗軌交乘車碼互通
中國軌交乘車碼互聯互通又有新動作。繼今年3月「滬穗」通之後，4月22日起，上海、廣州又與重慶軌道交通乘車二維碼實現三方互聯互通。
中新社報導，上海市民使用「Metro大都會」APP可乘坐重慶、廣州地鐵（3月5日已開通），而重慶、廣州市民則可使用「渝暢行」APP（重慶地鐵APP）、「廣州地鐵」APP便捷乘行上海地鐵，同樣「渝穗」之間也實現了互通。
至此，上海地鐵乘車二維碼與中國包括長三角區域以及北京、廣州、重慶等主要城市在內的14座城市軌交實現互聯互通，覆蓋了中國三分之一的地鐵城市。
此次「滬渝穗」城市軌道交通的「強強聯合」，運用互聯網技術攜手推動城市軌道交通融合發展以及票務共享，具有里程碑式的重要意義。
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