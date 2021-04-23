滬渝穗軌交乘車碼互通

家住浙江紹興的15歲青年小磊（化名）早前腹痛難耐，終日與馬桶為伴，結果到醫院一查，確診為結腸癌末期，僅剩20個月時光。面對如此苦難，小磊卻想到別人，日前冷靜地向媽媽表示，若哪天他過世了，希望能將遺體捐給醫院，讓不少網民也為之感動。

2021-04-22 21:15