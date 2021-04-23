上海車展 新能源汽車躍登主角

以「擁抱變化」為主題的第十九屆上海國際汽車工業展覽會正在國家會展中心（上海）如火如荼進行中。本屆車展有一千家參展商，新能源汽車可以說是本屆車展當之無愧的主角，在今年車展上亮相或首發的車型當中，有近四成皆為純電動汽車，遠超往屆規模。

中新社報導，「上海汽車展顯示了中國的變化有多快，就在四年前，它還被傳統的內燃機所主導，但今天，展館裡每個展台都有電動車、新能源車。這是一個巨大的變化，而技術變革是主要推動力。」蔚來汽車CEO李斌在車展上說。

福特汽車（中國）電動車事業部總經理馬克．考夫曼此前發布MustangMach-E（野馬電動汽車）時說，全球任何一家車企，尤其是在智能電動化領域，不管是新老企業，如果在中國無法取得成功，那就不算成功。

里斯戰略定位諮詢高級顧問何松松指出，中國新能源消費市場的火爆，是今年車展電動化成為熱點的核心原因，在經歷了第一階段的發展後，汽車行業也在逐漸改變過去堆砌智能配置的做法，隨著電子電氣架構、軟件技術的升級和迭代，使得座艙域和駕駛域能够更加深度地打通融合，為智能網聯技術應用、場景應用的未來帶來更多想像空間。

不僅是新勢力品牌推出的車型越來越成熟並具競爭力，傳統汽車品牌也開始逐漸發力新能源。何松松表示，相比造車新勢力，傳統車企在供應鏈管理、整車生產製造方面具備更豐富的經驗。

為了推動電動化戰略，德系三強「BBA」（奔馳、寶馬、奧迪）在本屆車展上均展示了各自基於純電平台開發的純電車型，大眾汽車則在短短半年時間內推出其第三款純電動量產車型ID.6。此外，豐田、本田、通用、現代等傳統車企都帶著全新開發的純電平台車型參展，而非過去在油車基礎上簡單改造「湊數」。

大陸國內傳統車企也來勢洶洶。北汽、廣汽、上汽、吉利等也都拿出了自己在新能源領域最新力作。值得一提的是，布局高端電動化的上汽集團，其高端品牌智己汽車首款車型智己L7在本次車展正式亮相，在21日預售環節，僅用時1分42秒，就將首輪200輛預售售完。

越來越多的玩家加入，也讓新能源車市場競爭更為激烈。對此，特斯拉公司副總裁陶琳在車展表示，電動車和智能汽車市場蛋糕其實很大，那麼多的企業進來，也從側面說明大家認可這件事，這對消費者也是正向的引導。

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，目前中國汽車的保有量已達2.9億輛，已成全球最大汽車保有國。其中，中國新能源汽車市場份額佔全球50%左右。特斯拉、歐洲豪華車的電動化新品、大眾等國際車企的電動化新品、中國傳統車企的電動化新品牌、中國新勢力，全面在中國市場激烈競爭，這是世界其他市場沒有的充分競爭市場。