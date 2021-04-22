浙江15歲少年確診結腸癌 望母將其大體捐贈醫療用令網感動

家住浙江紹興的15歲青年小磊（化名）早前腹痛難耐，終日與馬桶為伴，結果到醫院一查，確診為結腸癌末期，僅剩20個月時光。面對如此苦難，小磊卻想到別人，日前冷靜地向媽媽表示，若哪天他過世了，希望能將遺體捐給醫院，讓不少網民也為之感動。

在紹興一間中學就讀的小磊是典型的理科生，喜歡數學和科學，原本成績平平的他在發現身邊的人開始用功念書後醒悟，也開始發奮，結果成績突飛猛進，衝進校內前百名。正當老師期盼着小磊能考上重點高中時，上天卻開了個玩笑。某日，小磊突然腹痛，一天要上好幾次廁所，但他以為只是普通拉肚子，故沒有告知父母，直到後來實在痛得要命，才在父母的陪同下前往醫院看診。

結果，小磊確診結腸癌，且由於太晚發現，就算積極接受治療，也只剩下約20個月的壽命。而在浙江大學醫學院附屬兒童醫院期間，小磊共接受了2次手術、8次標靶治療、7次化療，好學的他起初還忍着發燒也要上網課，作業亦努力完成，可惜隨着日益衰弱，只能忍痛中斷學業，「我知道，學再多，我可能也用不上了」。

男孩忍受病痛也要努力學習。圖擷自錢江晚報·小時新聞

身高1.64米的小磊，現時體重只有37.5公斤，歷經身體病痛的他不時情緒失控，無緣由地發脾氣或崩潰大哭，不過深明兒子感受的父母一直陪在他身邊，甚至連晚上都不敢閉上眼，只怕再打開時兒子就不在了。而雖然經過治療，小磊的腹部早已布滿傷口，但他還是開玩笑稱那是「勳章」，「我也是在鬼門關走過幾回的人了」。

某次，在看了電影《送你一朵小紅花》後，小磊希望有樣東西可以留在這個世界上，幫助有需要的人，於是便向媽媽說：「如果我哪天不在了，眼角膜能不能捐了？」其母沒有直接回應，只是說了一句「我兒子好棒」。後來，小磊又反覆提及過其心願，並稱「媽媽，我不在了，遺體就捐給醫院吧」、「幸好，還有弟弟能陪着你們」。

喜歡數學與科學的小磊，不放棄地對抗病魔。圖擷自錢江晚報·小時新聞

小磊的經歷在網上曝光後，令不少網民也為之感動，紛紛留言打氣，「堅持一下，也許奇蹟來了」。另外，見到小磊有航母模型後，有聲稱是退役航母女兵的網民表示，如果孩子喜歡，她願意送其一枚遼寧艦的首航紀念章。

延伸閱讀：

12歲史納莎患乳腺癌末期痛到哀嚎 媽時速120km飆車送院結局心酸

兒子只收1封紅包 單親媽自責：對不起 紅包寫這段話惹哭萬人

文章授權轉載自《香港01》