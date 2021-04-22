地方取締污染不力 中國政府將嚴懲

中國政府取締污染硬起來。日前當地國營媒體報導，北京官員曾至廣西等地方進行整治環境污染成果查核，曾當面指責部分地方官員行政怠惰，放任污染繼續，似乎有殺雞儆猴意味。對此，學者認為，中國政府應結合環保人士之力，才能真正讓地方政府落實整頓環境污染工作，而非表面工夫。

據《南華早報》報導，中國生態環境部日前派遣查核人員到各地方檢查，結果發現山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南和雲南以及廣西壯族自治區等8個地方政府處理污染不力。例如遼寧鐵嶺市官員長期忽視民眾抱怨民生廢水排放至當地河川的問題，有官員甚至在檢查之前臨時安裝管路，企圖營造解決問題的假象。

上週六，廣西崇左市副市長更被官員點名批評放任池塘污染不管，由於當地只有6.7%污水被處理，成為中國境內違反防治污染最嚴重的地方之一。

至於在湖南湘潭則因為儲存煤與鐵而導致長江上出現浮油污染，河南省幾處城市也被發現，浪費黃河的灌溉水去注滿觀光客常去的人工湖泊，導致灌溉計畫並未完工。

《路透社》報導，由於長年受到污染，長江水底生物生存備受威脅，魚類數量也快耗盡，因此從今年3月1日起，中國正式實施保護長江生態政策，中央政府與地方政府將保護河川納入經濟與社會發展計畫內，也會加強水力資源開發管理。小型計畫一旦無法符合生態保護需求就必須撤銷。

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