擔心兒童被傳教 中國取締教會孤兒院

中國強制介入孤兒院經營，造成百名孤兒再度流離失所。稍早中國政府假借實施新的宗教規範之由，針對河北與山西等多間教會興建的孤兒院進行督導與考核，並強制院童應轉往其他機構收容。對此，教會神職人員指出，中國政府此舉只是想控制教會影響力，而非真正關心弱勢族群福祉。

據《天亞社》引述《寒冬》雜誌報導，自從2018年2月中國實施新法規後，已經勒令關閉多間由天主教或基督教興辦的孤兒院。上週河北趙縣就關閉天主教黎明之家，造成院內數十位失能兒童與大人被迫轉往其他機構安置。由於相關單位指控基督教團體會趁機向院童傳教，因此，新法更規定任何公眾利益的慈善活動不得傳教，並禁止向18歲以下兒童傳福音。

2019年，山西太原市1家天主教孤兒院也被關閉，過去20年來，該機構服務數百名貧困孤兒並受到當地人士讚許，而這次勒令關閉，更造成超過100位兒童被轉往國營福利中心收容。1名員工事後表示，即使中心完全遵守政府規定，但仍因為被認定是宗教組織而被關閉。

去年5月，河北滄州官員更要求1間孤兒院必須拆除聖母像與十字架。對此，普世基督徒關懷差會等組織抨擊政府對基督教孤兒院的取締。

《基督教郵報》報導，1名天主教神父日前致函教宗方濟各，信中提到中國加強取締教會興辦的孤兒院目的是為了要降低教會在中國的影響力。他表示，「很明顯，政府官員並不想服務這些被遺棄的孩子，而只是想服從上級的政治命令，也就是盡一切可能降低天主教在中國的影響。」

他並指出，「收容這些失能孩子的家受到許多中國人的尊重與愛戴。許多有愛心的人去參觀並且服務，為教會與社會帶來了愛心的果實。人們也可學習關心與尊重上帝創造的小孩子。」

【更多精采內容，詳見 】