快訊

2機師染疫 莊人祥：等接觸者採檢結果全出爐 才能研判感染源

新冠境外移入+4！3女1男分自哈薩克、菲律賓及印尼入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京清華大學 成立積體電路學院

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
清華大學積體電路學院22日正式成立。圖：人民網
清華大學積體電路學院22日正式成立。圖：人民網

正值北京清華大學迎來110周年校慶之際，清華大學積體電路學院22日正式成立。清華大學黨委書記陳旭宣讀學院成立決定並致辭表示，積體電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息學院。

據澎湃新聞報導，清華積體電路學院由清華教授吳華強任首任院長。

中新社報導，2020年10月，清華大學學位委員會投票透過設立積體電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。

2021年4月，為服務國家重大戰略需求，聚焦國家關鍵領域，加快清華大學積體電路學科的發展，經清華大學第十四屆黨委第一百五十八次常委會會議討論通過，決定成立清華大學積體電路學院。

人民網報導，在師資團隊方面，將透過兼聘、雙聘等靈活務實的用人機制，建立一支高水準教學科研師資隊伍，同時學院將與產業鏈各個領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，展開高層次人才培養和高水準科學研究。

在人才培養方面，積體電路學院將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次和類別的學生。本科生培養將採用大類培養和書院培養模式，碩士生和博士生的培養將以高層次創新人才為主。

延伸閱讀

習近平視察後 北京清華宣布成立積體電路學院

慶祝創校110周年 清大音樂系5月首登高雄衛武營

美中傳敲定新大使 伯恩斯可望出使北京、陸派秦剛駐華府

反送中曾遭圍毆 環時記者因北京收入難安身辭職

相關新聞

作家老舍長子舒乙86歲病逝 曾無償捐父親手稿

中國現代文學館發出訃告，老舍長子舒乙21日在北京病逝，享壽86歲。舒乙是籌建中國現代文學的中堅力量，無償捐贈出老舍不少珍...

北京清華大學 成立積體電路學院

正值北京清華大學迎來110周年校慶之際，清華大學積體電路學院22日正式成立。清華大學黨委書記陳旭宣讀學院成立決定並致辭表...

家裡10套房 50歲浙江紹興富爸想招「贅婿」幫忙打理

隨著電視劇「贅婿」熱播，「上門女婿」成為熱門話題，被戲稱為「中國贅婿之都」的浙江蕭山更是引起廣泛關注，不少「青年才俊」正從全中國各地趕去，爭相自薦成為蕭山女婿，從而實現階層躍升。與蕭山僅一江之隔的紹興市柯橋區楊汛橋街道，同樣有著深厚的「贅婿」傳統。50歲高先生家裡有10套房，就想找個「兒子」幫忙打理。

網戀7年從沒視訊 遭騙130萬元 才知女友竟是「他」

上海男子田先生7年前與通過網路遊戲相識的「女子」葉夢雪（化名）發展成網戀關係，即使多年來從未作視訊交流或語音聊天，他仍對其身分深信不疑，還向對方前後轉帳130餘萬元人民幣。至近日，終於起疑報案的他，才發現「女友」竟是一名男性，且已娶妻。目前，疑犯易某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留。

90後女孩因捐贈外婆遺體遭網友謾罵 學者：價值不亞於烈士

新冠康復者、有「火神山女孩」之稱的90後女孩吳尚哲，疫情期間為了照顧外婆夏艷文，遂申請從方艙醫院搬到火神山醫院；不幸的是，外婆最終因病在火神山醫院逝世。

南方五省區 可再生能源電力交易

中國南方電網公司4月20日公布，南方五省區可再生能源電力消納量交易開市，已達成可再生能源消納量憑證2716個，折合可再生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。