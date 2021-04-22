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90後女孩因捐贈外婆遺體遭網友謾罵 學者：價值不亞於烈士

香港01 / 林芷瑩／報導
吳尚哲的外婆夏艷文，是火神山醫院首位主動捐贈遺體的新冠肺炎患者。（中國青年報）
吳尚哲的外婆夏艷文，是火神山醫院首位主動捐贈遺體的新冠肺炎患者。（中國青年報）

新冠肺炎疫情蔓延全球，在疫情爆發初期，湖北武漢市成為重災區，不少民眾先後染疫離世。

新冠康復者、有「火神山女孩」之稱的90後女孩吳尚哲，疫情期間為了照顧外婆夏艷文，遂申請從方艙醫院搬到火神山醫院；不幸的是，外婆最終因病在火神山醫院逝世。

吳尚哲為了圓外婆心願，最終決定捐贈外婆的遺體。然而，此舉卻令她遭到網路暴力，「說我為了炒作、出名，把外婆的遺體都捐了」。

吳尚哲憶述，外公外婆早前在報紙上得悉有關人體器官捐贈的報道，於是兩人偷偷到醫院登記，打算去世後捐贈器官，但不知為何沒有成功登記。在外婆離世後，吳尚哲便手寫了一份志願捐贈說明，「握筆的手一直在發抖」。最終，外婆夏艷文成為火神山醫院首位主動捐贈遺體的新冠肺炎患者。

外婆的遺體捐贈後，不少網友都非常關心吳尚哲，但同時她亦感受到一些人對新冠肺炎的認識荒誕、無知和冷漠，甚至有人私信謾罵她是為了炒作才捐贈外婆的遺體。

吳尚哲透露，上司曾在開會時向其他人介紹她是「勇敢的火神山女孩」，結果原本坐在她旁邊的人迅速搬起椅子躲遠；其中一名朋友從不接聽她的來電，只因為擔心「打電話傳播病毒」。

事實上，不少民眾對於捐贈遺體一事仍然不理解。蔡德潤因染疾在火神山醫院去世，女兒蔡雅卿決定捐贈父親的遺體，卻被網友批評她擅自作出決定捐贈遺體，甚至有親人問道「你把你爸的遺體『賣了』？拿了多少錢？」。蔡雅卿表示，從來沒想過親人會有上述想法，部分親人至今仍斷絕往來。

一位患新冠肺炎的長者生前提出死後捐贈遺體，兒女簽字同意後卻遭到該名長者農村老家親屬的強烈反對，指責他們「心狠、不孝」，死者的葬禮至今仍未能順利舉辦。

據統計，曾有91人在武漢疫情期間捐贈遺體。雖然捐贈遺體一事有待民眾理解，但據中國人體器官捐贈管理中心統計，中國去年人體器官捐贈登記人數首次破百萬，是前8年的總和。

中國衛生法學會副會長、清華大學法學院院長申衛星介紹，在常規捐贈中，一個人的器官最多可以救活幾個人，而在烈性傳染病流行時期，捐贈遺體的科研成果可能拯救無數人的生命，價值不亞於烈士。

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文章授權轉載自《香港01》

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