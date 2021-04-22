南方五省區 可再生能源電力交易

中國南方電網公司4月20日公布，南方五省區可再生能源電力消納量交易開市，已達成可再生能源消納量憑證2716個，折合可再生能源消納電量271.6萬千瓦時。交易均價為8.43元／個（人民幣，下同）憑證。

中新社報導，南方電網廣州電力交易中心為首批參與可再生能源電力消納量交易的售電公司頒發了可再生能源電力消納證書。

「將清潔能源消納量交易作為一種新的交易品種，不僅為清潔能源消費提供平台，售電公司方豐富了產品種類，也讓客戶有更多的選擇。」三峽電能（廣東）有限公司售電業務部副主任孫軼環表示，「以後我們可以拿著消納量憑證，提供給電力用戶作為綠色電能消費的證明」。

此次清潔能源消納量交易成功實現省間和省內交易的同期開市、同步交易、即時成交、即時結算。廣州電力交易中心聯合五省區電力交易中心印發了統一的可再生能源電力消納量交易基本規則，統一建設開發交易系統，實現了平台統一建設運營、主體統一註册服務、數據統一核算監測、憑證統一編碼核發。

作為本次交易唯一的賣方，貴州電網公司本次交易標的為風能、太陽能、生物質能非水可再生能源消納量。買方方面，共有廣東粵電電力銷售有限公司、三峽電能（廣東）有限公司、廣州發展電力銷售有限公司、華潤電力（廣東）銷售有限公司、廣東電網能源投資公司、廣州智慧用電與城市照明技術有限公司等6家售電公司，通過協商和掛牌交易方式參與了交易，最高價格達到了9.0元/個憑證，最低價格為6.0元/個憑證。

南方電網貴州電網公司市場部主管謝李浩然表示，交易可令清潔能源得到最大化消納，達到多方共贏，為售電公司助力政府完成碳達峰、碳中和目標提供途徑。