媽祖回娘家 老台商湄洲進香

連日來，「天下媽祖回娘家」活動在「媽祖故里」福建省莆田市湄洲島持續舉行，吸引許多台商攜分靈媽祖回到湄洲媽祖祖廟謁祖進香。

中新社報導，廣東東莞厚街聖德宮主持的台商范發旺率東莞厚街聖德宮信眾56人，恭請分靈媽祖來到湄洲媽祖祖廟謁祖進香，他上一次率團到祖廟進香是在2014年。在湄洲媽祖祖廟聖旨門廣場，范發旺一行現場觀看了媽祖祭祀大典，「這還是我第一次現場觀看湄洲媽祖祖廟的媽祖祭祀大典，很新奇，也很震撼。」

范發旺說：「我來大陸已33年，算是第一批來大陸的台商。對在外打拚的台商而言，真的需要一個精神寄託，這點我深有體會。」

范發旺說，厚街聖德宮的信眾有三分之二是台商，但隨著宮廟發展，該宮信眾中大陸同胞的數量愈來愈多。

在福建漳浦台灣農民創業園投資的台商、漳州钜寶生物科技有限公司總經理黃瑞寶，最近也隨漳浦岩廳碧雲宮一行10人，恭請分靈媽祖到湄洲媽祖祖廟謁祖進香。他還帶來了最新培育的兩盆蘭花獻給媽祖。

黃瑞寶從事蝴蝶蘭創新育種幾十年來，通過雜交選育的蝴蝶蘭新品種已有3000多個，其中上市流通的品種近千個。2007年，黃瑞寶在漳浦台灣農民創業園裡成立漳州钜寶生物科技有限公司。也是在那一年，他第一次到湄洲島拜媽祖。67歲的黃瑞寶說，他自小便接觸媽祖文化，台灣媽祖文化氛圍十分濃厚。