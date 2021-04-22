全球唯一 荒漠貓圈養適應良好

青海省野生動物救護繁育中心（西寧野生動物園）21日表示，該中心2020年10月19日在青海海北藏族自治州門源縣救助的荒漠貓成為全球唯一一隻人工圈養的個體，目前健康狀況良好。

中新社報導，荒漠貓是中國大陸國家一級保護動物，是中國特有小型貓科動物，主要分布於中國大陸西北地區，目前關於荒漠貓相關紀錄有限。據調查估計全球數量不到10000隻。

2020年，這隻被救護的荒漠貓到達青海省野生動物救護繁育中心後，經檢查判斷，為雄性成年個體，左前肢股骨骨折，被毛粗亂，體質消瘦。經過治療，荒漠貓截肢部位傷口癒合良好，體質逐漸恢復，但由於已截肢，不具備野外生存能力，無法放歸。為增加牠的活動量，將其轉至小型貓科館單獨隔離飼養。

齊新章表示，今年1月中旬開始，荒漠貓對外展出，「對遊客應激反應不大」，還會主動到靠近遊客的舖板處曬太陽，比較適應和習慣園區的生活方式。未來會將這隻荒漠貓轉入正常飼養流程中。園區開始在場館中進行改造，豐富其環境設施，飼養員為其加設棲架、爬架等形式豐富的豐容項目。