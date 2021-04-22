廣州地鐵3新線 年內開通
廣州地鐵18號線首通段長軌4月20日貫通，該線路將與多條城際鐵路貫通，成為粵港澳大灣區西岸走廊骨幹線路。據悉，年內廣州將開通18號線和22號線首通段、7號線西延段等3條地鐵新線。
中新社報導，廣州地鐵18號線首通段從南沙區萬頃沙至廣州東站，全長61.3公里，其中首通段58.3公里，從南到北設置8座車站，共需鋪設軌道130公里。根據規劃，未來廣州地鐵18號線貫通城際鐵路，成為粵港澳大灣區西岸走廊的骨幹線路。其中，萬頃沙站將向南延伸，與南沙至珠海（中山）城際鐵路貫通運營；廣州東站向北延伸，與廣州東至花都天貴城際鐵路貫通運營。
廣州地鐵集團宣傳部部長許坤傑通報稱，18號線首通段8座車站均已全部封頂，7個區間也已全部貫通；隴枕停車場已移交運營調試，萬頃沙車輛段在進行機電安裝施工。
廣州地鐵18號線首通段連接廣州東和南沙兩大樞紐，是目前大陸時速最高的地鐵線，列車最高運行速度達160公里/小時，將實現南沙自貿區至廣州東站30分鐘通達的目標。
許坤傑表示，廣州地鐵18號線和22號線首通段、7號線西延段等3條地鐵新線將於今年內開通。截至3月底，3條線路土建工程分別累計完成95%、94%和85%。
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