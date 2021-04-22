廣州地鐵3新線 年內開通

曾涉及上海前市委書記陳良宇社保基金挪用案而入獄的上海前首富周正毅，去年獲釋出獄。他近日在上海一間五星級飯店高調舉辦60歲壽宴，與會賓客包括有上海官媒上海廣播電視的6名主持人主播，甚至有女主播稱「東方衞視春晚也不過這樣的陣容啊。」惹來官方的高度關注和網友熱議。此外，周正毅因涉串謀詐騙，至今仍在香港廉政公署的通緝名單。

2021-04-22 00:37