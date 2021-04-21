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上海前首富壽宴 6主播賀「春晚陣容」驚動官方追查

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
東方衛視主持陳蓉和上海前首富周正毅（左）合影。星島日報
東方衛視主持陳蓉和上海前首富周正毅（左）合影。星島日報

曾捲社保案入獄、去年獲釋的上海前首富周正毅，日前舉辦60歲生日宴，廣邀名人捧場，包括官方上海廣播電視台的六名主持人，還集體上台道賀稱「東方衛視春晚也不過這樣的陣容」。事件驚動上海市委宣傳部，要求電視台調查核實。

星島日報導，上海廣播電視台表示將約談涉事主持人，並承諾做好事後處理工作，確保主持人不再參與與個人身分和形象不符的社會活動。

宴會18日晚在上海萬達瑞華酒店舉行。根據網上流傳的視頻及照片看到，本月23日滿六十歲的周正毅，身穿黑白格子襯衣、窄身西裝，忙於和到賀者合影，包括著名影星左小青。宴會壁板上打着「不忘初心，回歸本色」「周正毅先生 生日晚宴」的字樣，出席者在上面簽名，恍如影視盛會。

值得注意的是，六名上海官媒主持人也參加這場宴會。根據上海廣播電視台表示，參與周正毅壽宴的台內主持人有六人，包括東方衛視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲；還有一名主持人高源，但他並非電視台簽約主持人。

網上影片傳出，陳蓉和其他東方衛視主持人集體上台。陳蓉說，「東方衛視主持人是不是都傾巢出動了？東方衛視春晚也不過這樣的陣容啊。」

周正毅為香港上市的上海地產前主席，農凱集團公司前董事長，曾被「富比世」雜誌封為上海首富；2003年9月因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判監三年。導致上海市委書記陳良宇落馬的社保案曝光後，2007年周正毅再因行賄等罪名被判刑16年，2020年出獄。

上海 春晚

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