大陸無人駕駛遊船 重慶首航

重慶兩江協同創新區19日披露，中國大陸首艘L4級別無人駕駛遊船當天在兩江協同創新區明月湖首航。

中新社報導，當天首航的水上無人駕駛遊船是基於水面無人駕駛技術，依託電力推進系統和控制決策算法的新型觀光遊覽船。該船由陝西歐卡電子智能科技有限公司自主研發，具備遠程控制、沿預設航跡高精度運行、根據風浪變化自動穩定姿態、智能自主避障等功能。在為遊客提供舒適、輕鬆觀光體驗的同時，該船可最大程度地保障航行安全和穩定。

陝西歐卡電子智能科技有限公司市場總監趙翔受訪時說，無人駕駛遊船採用毫米波雷達、單目攝影鏡頭進行視覺識別。首航行駛約20分鐘，期間順利完成了自動行駛、自動避障、自動停靠等，停靠精度大約10公分。目前，該遊船改造項目已完成了底層算法構建，及目標遊船的無人駕駛改造，實現了「水上巴士+船體中控+安全員」的智能運行模式。

趙翔稱，水上無人駕駛遊船操作簡單，不需額外設備，遊客只需通過掃碼即可進行任務設定。遊船根據指令和航跡規劃完成行駛，並對可能的碰撞完成自主規避，任務結束後自動返航充電。該船預計在今年下半年量產投放市場，可用於水域景區、景觀公園水域、城市景觀內河等區域的觀光。