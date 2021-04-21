遼寧清潔能源 總投資逾8千億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸各地積極發展清潔能源。圖為河北省南和縣柴裡村，供電公司工作人員在檢查居民屋頂光伏設備的運行情況。（新華社資料照）
大陸各地積極發展清潔能源。圖為河北省南和縣柴裡村，供電公司工作人員在檢查居民屋頂光伏設備的運行情況。（新華社資料照）

遼寧省政府新聞辦20日披露，「遼寧省國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標綱要」中，遼寧省規劃了重大清潔能源項目48個（類），總投資超過8000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，遼寧省發展和改革委員會副主任、能源局局長房勇表示，48個（類）項目涵蓋風電、光伏、核電、抽水蓄能、天然氣、氫能和清潔取暖等領域。目前，項目建設的各項工作，都按計畫有序推進。「其中，遼寧省優先發展風電光伏。」房勇說，作為東北電網負荷中心，遼寧省是中國大陸清潔電力消納條件最好的省份之一，具備加速布局風力發電和光伏發電項目的良好基礎。

遼寧省將充分發揮比較優勢，按照市場化原則加速推進風能和光能資源配置，分三批推動風力發電和光伏發電重點項目。到「十四五」末期，風力發電、光伏發電總裝機容量將由1400萬千瓦增加到3000萬千瓦以上，可替代1625萬噸標準煤，減排二氧化碳4223萬噸。

同時，安全有序發展核電。核電能量密度大、基荷電力穩定、長期運行成本低，隨著三代技術的普及和四代技術的發展，安全水平全面提升。遼寧省沿海核電廠址資源相對豐富，按照在建一批、新開一批、儲備一批的原則，加快推進大連紅沿河、葫蘆島徐大堡和大連莊河等核電項目。到2030年，遼寧全省核電裝機容量力爭達到1464萬千瓦，可替代2921萬噸標準煤，減排二氧化碳7595萬噸。

另外，遼寧省將從加快建設電力調峰設施、加快電網建設、穩妥促進天然氣利用、培育發展氫能產業、大力推進清潔取暖、大力推進清潔取暖幾方面入手，全力推動可再生能源實現跨越式發展。

房勇表示，到2025年，遼寧省非化石能源裝機占比計畫超過50%，到2030年非化石能源發電量占比超過50%，為全省實現碳達峰目標奠定基礎。

核電 化石 人民幣

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