快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散布「疫苗致人死亡」引恐慌 南京網友被行政拘留7日

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
南京一名網友近日在某短片平台發布「新冠疫苗致人死亡」的虛假評論消息，引起民眾恐慌，最終被警方依法行政拘留7日。（新浪微博照片）
南京一名網友近日在某短片平台發布「新冠疫苗致人死亡」的虛假評論消息，引起民眾恐慌，最終被警方依法行政拘留7日。（新浪微博照片）

自新冠疫情暴發後，各類虛假信息屢見不鮮，受到大陸當局嚴打。在疫苗接種工作備受關注之際，據江蘇南京網警巡查執法周二（20日）通報，南京一名網友近日在某短片平台發布「新冠疫苗致人死亡」的虛假評論消息，引起民眾恐慌，最終被警方依法行政拘留7日。

據澎湃新聞，通報指出，經核實，上述消息為虛假信息，網友潘某某到案後供述，她自己知道新冠疫苗沒有問題，也正準備去接種，惟當她在網上看到排隊打疫苗的片段後，決定故意發表「新冠疫苗不能打，打死人了」的謠言信息，想借此吸引眼球。

網警提醒，目前正值新冠疫苗接種的關鍵時期，希望民眾尊重科學，自覺、積極、主動接種，大陸公安機關亦將堅決依法處理故意造謠傳謠，引發社會恐慌者。

稍早前，江蘇淮安一名男子在微信群組中發布「打了（疫苗）之後男人喪失性功能，女人不生育」的消息，在網路廣為流傳。警方介入調查後，男子承認信息無任何實際來源，為憑空捏造。最終，該男子因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被警方依法處以行政拘留4日的處罰。

新冠疫苗 微信

延伸閱讀

三國東吳名將丁奉陪葬文物首展出 儀仗隊陶俑見證生前極高地位

美半數成人打疫苗 每天仍新增6萬例在飆

購房熱 長三角樓市成交量增多

公婆花半年種千株向日葵辦夢幻婚禮 媳：嫁對了

相關新聞

向客機擲硬幣「祈福」致航班取消 陸男被拘

廣西北部灣航空20日發布消息稱，4月16日，乘客王某乘坐GX8814濰坊-桂林-海口航班，登機時為「祈福」向飛機投擲6枚...

散布「疫苗致人死亡」引恐慌 南京網友被行政拘留7日

自新冠疫情暴發後，各類虛假信息屢見不鮮，受到大陸當局嚴打。在疫苗接種工作備受關注之際，據江蘇南京網警巡查執法周二（20日...

女大鬧上海車展 跳特斯拉車頂喊「剎車失靈」

2021上海國際車展19日開幕，卻發生戲劇性一幕，一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，突然在特斯拉（Tesla）展台...

四川三星堆博物館 熱搜超北京故宮

今年第一季度中國熱搜博物館百強榜單近日出爐，100家受到網友高頻搜索的博物館上榜。四川德陽廣漢市的三星堆博物館，以4.9...

五一「拼假」 網瘋加長版跨省遊、遷徙遊

「五一」假期漸行漸近。人們的出遊熱情，有望在這個黃金周被點燃。從「掏荷包」預付行為來看，長三角地區民眾對跨省遊、反向遊、...

香港最大電話騙案 富婆痛失3200萬美元

電話騙案手法層出不窮，騙之不盡。居住港島山頂的一名90歲富婆婆，去年8月收到一名聲稱「內地公安」的騙徒來電，聲稱懷疑她的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。