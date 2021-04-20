散布「疫苗致人死亡」引恐慌 南京網友被行政拘留7日

自新冠疫情暴發後，各類虛假信息屢見不鮮，受到大陸當局嚴打。在疫苗接種工作備受關注之際，據江蘇南京網警巡查執法周二（20日）通報，南京一名網友近日在某短片平台發布「新冠疫苗致人死亡」的虛假評論消息，引起民眾恐慌，最終被警方依法行政拘留7日。

據澎湃新聞，通報指出，經核實，上述消息為虛假信息，網友潘某某到案後供述，她自己知道新冠疫苗沒有問題，也正準備去接種，惟當她在網上看到排隊打疫苗的片段後，決定故意發表「新冠疫苗不能打，打死人了」的謠言信息，想借此吸引眼球。

網警提醒，目前正值新冠疫苗接種的關鍵時期，希望民眾尊重科學，自覺、積極、主動接種，大陸公安機關亦將堅決依法處理故意造謠傳謠，引發社會恐慌者。

稍早前，江蘇淮安一名男子在微信群組中發布「打了（疫苗）之後男人喪失性功能，女人不生育」的消息，在網路廣為流傳。警方介入調查後，男子承認信息無任何實際來源，為憑空捏造。最終，該男子因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被警方依法處以行政拘留4日的處罰。