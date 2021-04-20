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向客機擲硬幣「祈福」致航班取消 陸男被拘
廣西北部灣航空20日發布消息稱，4月16日，乘客王某乘坐GX8814濰坊-桂林-海口航班，登機時為「祈福」向飛機投擲6枚用紅紙包裹著的硬幣。工作人員做起飛前檢查時發現硬幣，將6枚硬幣全部尋回。出於安全考慮，北部灣航空將航班取消。
北部灣航空公司表示，已對飛機發動機進行全面檢查後於次日安排補班飛行，但148名旅客行程受到影響。據悉，旅客王某已移交機場公安做進一步的處理。
「飛機不是許願池！一旅客向飛機扔硬幣祈福致航班取消」，據中新社報導，王某此舉屬擾亂公共交通工具秩序，輕則處警告或罰款200元人民幣以下，最嚴重可處3至10年不等的有期徒刑。
報導稱，提到硬幣看似雖小但破壞力極大，若引擎吸入且由氣流帶到內部，或令整台引擎故障，可導致起火甚至失去動力，後果不堪設想。
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