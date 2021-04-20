英媒：陸強迫國際學校「全國統一必修課」 50英校撤出

英媒引述英國教育專家及國會議員表示，英國各級教育機構在中國開辦的50間國際學校，鑑於在教學上面臨中國官方「全國統一必修課程」的要求限制，它們正打算遷往越南、埃及等國另行開辦。

《星期日泰晤士報》17日報導，中國近年來開始對教育嚴加控管，中方教育部已於3月向包括雙語私立學校在內的學校發出新指示，要求只要有中國學生，就須安排「全國統一的必修課程」，據報課程內容需要避開包括六四天安門事件等敏感政治議題。

英國選校雜誌The Good Schools Guide編輯費爾克拉夫（Juliet Fairclough）稱，受政策影響，不少英國學校已不願承認在中國設有分校，因為會影響學校在西方國家家長中的聲譽。

報導表示，由於擔心會影響校譽，部分英國教育機構在中國開辦的國際學校正打算撤離，遷往越南、埃及及其他非洲國家。

報導又提到，鑑於龐大的教育市場，以及本國僑民的需要，中國境內10多年間湧現許多外國教育機構開辦的國際學校，從幼兒園到大學都有。其中，英國教育機構所佔比例相當高。這些國際學校初期只錄取持有外國護照的學生，但競爭日趨激烈，擔心有招生不足的情況下，開始有學校錄取中國籍學生，卻也因此被納入政府的管轄。