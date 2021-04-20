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三國東吳名將丁奉陪葬文物首展出 儀仗隊陶俑見證生前極高地位

香港01 / 撰文／朱加樟
網路圖片／截自香港01
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2019年起，南京市考古研究院在當地發現史稱為「江表之虎臣」的三國東吳名將丁奉家族墓，出土大量文物

18日（周日）起，「東吳名將江表虎臣——東吳丁奉家族墓出土文物展」在南京六朝博物館正式開展，丁奉墓葬出土的其中230餘件文物首露真容。

作為三國東吳的都城，南京有著豐富的地下三國文化遺存。2019年下半年至今，南京市考古研究院在五佰村地塊發現並清理古代墓葬10座，其中4座東吳磚室墓保存較好，尤為重要的是其中一個墓的墓主明確為三國東吳名將丁奉。因其重要性，該考古項目於年初入圍2020年度全國十大考古新發現初評候選項目。

南京市考古研究院副研究館員、考古領隊周保華表示，就目前發現而言，丁奉墓是具有明確記載的官職最高的三國東吳名將墓。這次重要考古發現為南京六朝墓葬研究，尤其為東吳時期達官貴族墓葬研究提供了新材料，具有重要學術價值。

在展出眾多的出土文物中，一套釉陶騎馬俑讓考古專家們驚喜。這組釉陶騎馬俑是一支出行儀仗隊的微縮版：人高馬大的領隊在前，身後跟著一支「馬背上的樂隊」，有擊鼓的、吹簫的、彈奏的等。他們裝備嚴整，儀式感、氣勢十足。

周保華表示，這套騎馬俑在南京地區是首次發現，在全國也不多見。騎馬鼓吹儀仗是皇帝對於皇親國戚或者功臣的賞賜，是功勳、地位的象徵。丁奉位極人臣，他生前肯定擁有這樣的儀仗規模，因此死後才能以這樣的俑隨葬。此外，這套騎馬俑做得非常精美，基本是當時的胡人形象，高鼻子深目。

專家推測丁奉死時約七八十歲

史書未記丁奉的出生年份，而從出土的銘文磚來看，丁奉是公元271年辭世的。周保華推測，丁奉死時應該是七八十歲，他是一個長壽的老將軍。

丁奉歷事孫權、孫亮、孫休、孫皓四朝君主，官至右大司馬、左軍師，封安豐侯，一生幾乎見證了整個三國的興衰，與程普、黃蓋等東吳十二位名將合稱為「江表之虎臣」。

公元252年，孫權去世後，少主孫亮稱帝，寒冬臘月裡魏軍攻吳，攻取東吳要塞東興城。當時天降大雪，魏軍在營中舉辦酒會，丁奉則率三千軍士作為先鋒，命全軍脫去厚重甲衣，只帶短刀殺入敵營，全殲魏軍前鋒。這就是史書記載的「東興之戰」。

此外，丁奉還為吳景帝孫休出謀劃策，誅殺當時的權臣孫綝。孫休死後，丁奉等人擁立烏程侯孫皓為帝，由此走上政治巔峰。他的一生縱跨整個東吳時期，去世後九年東吳即滅亡。

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文章授權轉載自《香港01》

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