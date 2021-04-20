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三星堆博物館 熱搜超北京故宮

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆遺址祭祀區3號坑內發現的大型青銅尊，裝飾有造型各異的飛禽走獸。圖／本報四川德陽傳真
三星堆遺址祭祀區3號坑內發現的大型青銅尊，裝飾有造型各異的飛禽走獸。圖／本報四川德陽傳真

今年第一季度大陸熱搜博物館百強榜單近日出爐，100家受到網友高頻搜索的博物館上榜。四川德陽廣漢市的三星堆博物館，以4.92的熱搜綜合指數超過北京故宮博物院，首次榮登榜首，同時也入選2021年第一季度「十大熱搜博物館」榜單。

今年3月，「考古中國」重大項目工作進展會在四川成都舉行，揭曉了三星堆遺址祭祀區考古新發現。大陸中央廣播電視總台連續4天在新聞頻道推出「三星堆新發現」直播特別節目，數千萬網友線上觀看，獲得關注度持續增高。地方媒體帶來豐富的全媒體報導，生動呈現「三星堆新發現」。

據了解，一季度熱搜博物館百強榜單中，三星堆博物館、河南博物院、成都金沙遺址博物館，因推出持續性的考古新發現直播和文物創新展演等活動，備受網友關注，搜索資料較高，排名靠前。

博物館熱搜榜是大陸博物館領域首個綜合性的「熱度」推介榜單，通過專業品牌監測系統，作為大資料分析支撐，長期對大陸備案博物館舉辦公開展覽的傳播情況和公眾回饋資訊，並進行採集、統計和發布，屬於公益性博物館及展覽品牌推廣發布。

博物館 考古

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