補償式出遊熱 網瘋五一「拼假」

「五一」假期漸行漸近。人們的出遊熱情，有望在這個黃金周被點燃。從「掏荷包」預付行為來看，大陸長三角地區民眾對跨省遊、反向遊、夜間遊、考古遊等花式玩法最為捨得。

中新社報導，每年的二季度是大陸民眾傳統出遊旺季，內含清明節、「五一」、端午節3個假期。今年推行「就地過年」政策後，大陸長三角民眾出行意願急劇增長，4月的清明小長假已現「補償式」出行熱。得益於疫情防控得力，伴隨天氣轉暖，這個「五一」假期有望重現遊人如織、商業供銷兩旺的盛況。

攜程平台顯示，預訂「五一」期間機票、酒店民宿、景點門票、租車的訂單量，比2019年同期分別增長23%、43%、114%、126%。這當中，大陸長三角區域的訂單占據大頭，詮釋了民眾決心放飛出遊的強勁動力。

網上「請3天休9天」「請5天休11天」等「拼假的N種方案」成熱議話題。利用「加長版」假期跨省遊、遷徙遊成熱點。

攜程平台顯示，約七成的蘇浙滬客群選擇在「五一」跨省遊，長線遊漲幅首超周邊遊。多個熱門目的地的航班經濟艙已售罄，機票訂單量比2019年增長了23%；經濟艙機票均價為1021元人民幣，超過2019年同期均價。

為避開可能出現的大批人潮，大陸長三角地區一些消費者選擇反向遊、錯峰遊、夜間遊、考古遊。飛豬數據顯示，前往小眾目的地的深度遊受到青睞，中西部地區黑馬頻出。例如，西寧、烏魯木齊、蘭州以及網紅丁真的家鄉四川甘孜，搜索熱度同比上漲630%、500%、380%和510%。

白天人潮洶湧，夜遊別具風味，夜景觀光、夜遊乘船、星空露營成為年輕人夜遊主選項。另外，隨著三星堆遺址考古發掘走紅，今年「五一」人文考古遊也漸成風潮。從「包郵區」出發，到四川廣漢三星堆博物館、陝西歷史博物館、中國國家博物館等地走一走、看一看，也成為熱門之選。