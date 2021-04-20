徐悲鴻「奴隸與獅」 24日拍賣

中國現代藝術巨匠徐悲鴻主題性創作繪畫開山之作—油畫「奴隸與獅」，19日亮相佳士得香港藝廊，並將於5月24日作專場晚間拍賣。

新華社報導，「這幅作品標誌著徐悲鴻藝術生涯的第一個創作高峰，為其最重要代表作之一，也是中國藝術史上里程碑式的重要作品。」在19日舉行的傳媒預覽活動中，佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部資深專家莊俊說。

這幅創作於1924年的「奴隸與獅」，是徐悲鴻第一幅主題性繪畫作品。此後作品如「田橫五百士」「徯我後」「愚公移山」等，皆受該作開創性的啟發。莊俊表示，此作為中國現代藝術開拓出一條改革創新之路，歷史價值較高。

此幅作品高123釐米，寬153釐米。畫中兩個主要形象獅子和奴隸身處一個幽暗山洞中，一左一右對視著。光從居於畫面正中的洞口射進來，洞外的陽光、白雲與洞內的黑暗形成強烈對比。

「奴隸與獅」故事源於古羅馬傳說與伊索寓言—逃跑的奴隸被主人抓獲，即將被置於鬥獸場中被獅子處決，然而獅子不但沒有攻擊他，還與他溫情相認。原來奴隸曾在路途中替獅子將爪上的刺拔出而救了它，最終奴隸與獅子都重獲自由。

佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部副主席林家如表示，「奴隸與獅」是目前私人藏家手中尺幅最大的徐悲鴻油畫，於2006年在佳士得香港以約5300萬港元的成交價創下當時中國油畫拍賣紀錄。目前佳士得對其估價為3.5億至4.5億港元。

佳士得香港春拍將於5月20日至28日在香港會展中心舉行，此幅作品將於5月24日現身專場晚間拍賣。