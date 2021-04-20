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故宮-王府井-隆福寺 北京打造「文化金三角」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京正在構建「故宮-王府井-隆福寺」三點連成的「文化金三角」。屆時，王府井步行街和隆福寺街將成為北京的「寬窄巷子」，這三處具有數百年的歷史文化地標構成的街區，將進一步挖掘和開發「故宮IP」，帶領中外遊人領略古都文明與現代文化的共融風采。

新華社報導，從地理區位來看，「故宮-王府井-隆福寺」構成一個三角形。出北京故宮，沿東華門大街、東安門大街步行約1公里即可抵達王府井步行街，而順著王府井步行街北延步行約1.5公里便能到達隆福寺。

隆福寺始建於1452年，曾是京城書籍、藝術品交易的知名「文廟會」。1949年後，隆福寺也是北京的核心商業區。2012年起，東城區對隆福寺地區進行風貌保護和城市更新。

北京新隆福文化投資有限公司董事長王輝表示，經過多年的改造更新，2019年，7.5萬平方公尺的隆福寺項目一期蝶變亮相。隆福寺城市更新目標定位為傳統文化與現代文化交相輝映的文化藝術消費目的地。

步入隆福寺項目一期，很難想像這些沒有圍牆、復古時尚的建築曾是舊時的商場倉庫、食堂、配電樓。

隆福寺項目二期正在如火如荼建設中。王輝表示，二期包含隆福寺南坊、長虹影城、隆福寺東院，建築面積約11萬平方公尺，致力於打造文旅商複合空間以及國際文化交流體驗區。隆福寺二期將與大英博物館等世界知名博物館展開深度合作，匯聚世界文明精粹。

「金三角」的另一端，原本548公尺的王府井步行街向北延伸，延長至892金公尺。接下來，隆福寺將與王府井聯動，將王府井步行街和隆福寺街打造成北京的「寬窄巷子」，打造北京「最美文化+」街區。

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