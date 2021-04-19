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迪士尼推手簡廷在發表新書 指路後疫情觀光

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
豪門國際董事長、澳門台商協會會長簡廷在。記者蔡敏姿／攝影
豪門國際董事長、澳門台商協會會長簡廷在。記者蔡敏姿／攝影

豪門國際董事長、澳門台商協會會長簡廷在今（19）日舉辦新書發表會，暢談30多年來經商之道，並邀集11位台商，宣布成立「環球國際文化產業有限公司」，打造「夢想經濟」，與迪士尼同行，期許將台灣觀光旅遊推向國際舞台。

全球六座迪士尼主題樂園，就有三座出自珠海台商簡廷的豪門公司負責，分布於加州、香港、上海。簡廷在的新書《簡廷在的三意與十力-與迪士尼同行》暢談文化、藝術及他的夢想。海基會、陸委會、桃園市府、台商協會等政商代表出席，現場逾百位人士與會。

因為疫情期間，他停留在台灣，才讓多年出書的計畫得以實踐。簡廷在表示，他出生寒門，原生家庭窮到沒有門，但他從創意建築出發，設計主題樂園的外牆藝術雕塑工程，進而成為打造迪士尼主題樂園的幕後重要推手。

簡廷在有感而發說，台灣菁英「西向」、「南向」往海外跑，留下老少，缺乏經濟動能，台灣30年工資不漲，國民所得無法跟國際接軌，台灣觀光國際旅遊展業無法轉型。貿易戰、疫情期間，台商鮭魚返鄉，希望不是回來蓋工廠、做製造業，而是要做高端服務業、國際觀光旅遊「無煙囪產業」，朝「夢想經濟」前進，否則台灣只會原地踏步。

簡廷在表示，迪士尼賣的是「歡樂」，做「創意」生意。他想將這模式套用在台灣文創產業，因此成立「環球國際文化產業有限公司」，集結11位台商，為台灣振興國際旅遊經濟夢想。先從土地供應著手，不少企業土地荒廢閒置，公司可免費設計、規畫觀光旅遊、主題樂園，甚至引進海外資金來間接投資項目，「將徵求第一個來吃螃蟹的人。」

他認為未來將星際、科幻景象是趨勢話題，可融入在主題公園中，這些夢想能通過企業、產官學校的人才合作，共同塑造新IP，吸引海外旅客來台觀光。

看兩岸關係，他表示，「搭橋樑比築牆重要」，不能永遠現在政治紛擾中。國際局勢瞬息萬變，產業發展隨時都面臨挑戰，台灣市場經濟規模小，更要懂得拓展國際視野。

好友珠海台商協會會長葉飛呈站台說，早期簡廷在的珠海工程距離他的公司只有十多分鐘，經常來往，他不僅是夢想家也是實踐家，海外各地都有他的作品，用實力說話。近期集結台灣商圈，要用迪士尼的創意與魄力，在台灣打造新的軟實力文創產業。

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