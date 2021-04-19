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抖音女神項思醒瞞男友訂婚富二代 前任開直播幫求情：別再罵她
大陸網紅項思醒近日被抖出隱瞞交往2年的CEO男友張科峰，私下與另一位富二代訂婚，張因此大鬧訂婚宴，並製作65頁的PPT，爆料項的不檢點事蹟，導致項不只被富二代退婚、要求退還7800萬元的聘禮，還被大陸網友不停謾罵。張16日首度現身直播，呼籲網友不要再攻擊項，並為她求情。
張科峰得知被項思醒戴綠帽後，與友人共同製作65頁PPT，內容指出項利用他的錢與父母幫助，一步步地攀上富二代，甚至還在交往期間約炮許多人。該份PPT流出後，項瞬間成為陸網人人喊打的過街老鼠，同時也被富二代退婚，並要求退還7800萬元的聘禮。而張則因為涉嫌竊取聊天記錄，被行政拘留6天。
根據《金牌娛樂》報導，張科峰在出獄後首度直播，並表示，65頁的PPT確實是他與朋友一起製作的，本意只是想讓項思醒取消與富二代的婚禮，想不到事態越來越嚴重，超出他的控制範圍。
張科峰強調，PPT並非由他對外公布，只有他與幾個朋友擁有檔案，卻不知為何被流傳出去並公開。
張科峰表示，他並沒有想要與項思醒復合，只是想要對方一個道歉，他強調，項是真的患有抑鬱症，希望網友們不要再罵項了，也希望此事能快點平息。
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