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山西電影學院揭牌 賈樟柯首任院長

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸導演賈樟柯。（新浪微博）
大陸導演賈樟柯。（新浪微博）

受到大陸業界關注的山西電影專門教學研究機構已於近日正式成立。據山西日報報導，4月17日，山西傳媒學院山西電影學院揭牌儀式舉行，省委書記樓陽生出席並為學院揭牌。山西電影學院院長賈樟柯發言。

報導稱，樓陽生為山西傳媒學院山西電影學院揭牌，為山西電影學院院長賈樟柯和余力為、袁媛、顧崢、張陽、沈劍勤、林旭東、雷建軍等7位特聘專業主任和專家頒發聘書，並為汾陽、平遙教學實踐基地授牌。

此外，報導還披露了山西電影學院是依託山西傳媒學院建設，並將構建一校兩基地育人體系。

據新華社報導，賈樟柯發言稱，「今天能成為山西電影學院的首任院長，我一定盡我所能、盡我所學，全心全意推動山西電影學院產學研創展一體化發展，為建立好山西優質的、完整的電影生態做出自己的貢獻。」

據賈樟柯介紹，山西電影學院是面向全大陸招生的公立大學，通過創新體制機制，按照一校兩基地架構建設，一校就是山西傳媒學院文華校區，兩基地就是指呂梁市汾陽市和晉中市平遙縣。

據澎湃新聞，山西電影學院設立教學實踐基地的汾陽、平遙均與賈樟柯頗有淵源。

賈樟柯1970年出生於汾陽，從《小武》《站台》到《山河故人》，他的多部作品都曾在老家汾陽取景拍攝。而平遙則是賈樟柯發起創辦的平遙國際電影展所在地，自2017年起已舉辦四屆。

山西傳媒學院官網資訊顯示，賈樟柯為該校客座教授。

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