杭紹台高鐵 椒江特大橋合龍

由中鐵第五勘察設計院集團有限公司（鐵五院）設計的中國大陸首條民營控股高鐵——杭紹台高鐵建設，17日迎來關鍵節點，被譽為全線頭號重點控制性工程的椒江特大橋順利實現合龍，為確保全線在年內建成通車奠定堅實基礎。同時，椒江特大橋也是目前世界最大跨度的四線高速鐵路連續鋼桁斜拉橋。

中新社報導，作為中國大陸首條民營資本控股的高鐵項目，杭紹台高鐵建設備受外界關注，被譽為中國大陸鐵路改革和創新發展的示範性項目。其中，椒江特大橋全長5.3公里，為四線高速雙桁斜拉橋，主橋橋跨長達480公尺，是杭紹台高鐵頭號重點控制工程。

「椒江特大橋的建設，再次從橋梁設計、施工難度兩方面刷新了高鐵建設之最。」鐵五院杭紹台鐵路橋梁設計負責人薛憲政表示，該橋建設地點緊鄰椒江出海口，日間主航道航運往來頻繁，同時椒江水文條件複雜；設計中需兼顧四線、寬桁、大跨、高速等特點，最終選擇採用主跨480公尺來「一跨」跨越習慣航跡線，同時滿足通航、防洪、受力及景觀需要，並減小了船撞風險。

薛憲政還表示，根據設計要求，特大橋需建設水中橋墩8個、主墩2個，由於椒江河床地質特殊，河底淤泥厚達60公尺，單個主墩時的鑽孔深度達到143.67公尺，這也刷新高鐵建設中樁基旋挖鑽孔施工的深度之最。

椒江特大橋建成後，將成長三角城際交通網上的標誌性建築；同時，全長266.9公里、設計時速350公里的杭紹台高鐵通車後，杭州、紹興、台州三地將形成「1小時交通圈」，助推長三角經濟圈及沿海鐵路快速客運通道建設。