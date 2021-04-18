溫家寶憶母明志：不是自己的錢一分不能要

「媽媽走了。她離開了我們，離開了人間，回到生養她那片土地上。」大陸國務院前總理溫家寶近日在《澳門導報》撰文懷念去年離世的母親楊志雲。文章記述母親艱辛而簡樸的一生，還借此明志，形容自己為官「奉命唯謹，如履薄冰」；受母親的影響，「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓逼」，又說「不是自己的錢一分不能要。這個道理我記在心裏幾十年，一次都沒違反過。」

據星島日報報導，溫家寶說，媽媽一九二一年生於天津北郊宜興埠，曾任老師，是個極富同情心的善良人。一九五○年，他們舉家搬到天津，家徒四壁，身無分文，但「人窮志不短，媽媽嚴格要求自己，同時也嚴格要求自己的孩子。」「一天，我在街上撿了一分錢放在衣兜裏，被媽媽發現了。她邊打邊問錢是哪兒來的，竟把一個掃帚打散了。從那時，我就懂得一個道理，不是自己的錢一分不能要。」

溫家寶說，對於他擔當大任，媽媽是憂慮的。二○○三年履新總理時，母親給他寫信道：「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裏更不用說了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」她希望溫家寶做到「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林。」

溫家寶憶述，二○○九年他在英國劍橋大學演講時，期間一名外國學生擾亂會場，並向主席台扔鞋子，當時在電視機前看直播的母親，因為受刺激而突患腦血管栓塞，從此視力減退、說話困難、行動不便。

退休八年的溫家寶說，「對我這樣出身的人來說，『做官』本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。退休後，回到媽媽身邊，我的心情很高興」。八年來，他很少外出，經常陪伴母親。

報導指出，溫家寶擔任總理十年，以親民著稱，但同時引來「做秀」的非議，海外也曾有關於其家族的負面傳聞。他在文中意味深長地說：「人們之間許多事是可以相互模仿的，甚至是苦心孤詣做作的，但是，唯有真誠、樸實和善良的情感和心靈是做不了假的。」

他最後說：「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓逼。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」