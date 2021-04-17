北京首「5G雲端草莓園」亮相 畝產量可至逾6千斤

周三（14日），位於中國北京市海淀區科普農莊的「5G雲端草莓園」正式亮相，該草莓園將大數據雲計算、智能機械人等科技手段融入到農業生產中，預計草莓畝產量可超過6000斤。

據了解，科普農莊的外觀是一個溫室大棚，其佔地面積有1200平方米。在大棚內，有19個懸掛在空中的草莓栽培廊架，最高可以離地2.5米。

至於為何將草莓廊架懸於空中，海淀區農業科學研究所所長鄭禾說，「草莓廊架下的空間可以開展各類文化、藝術活動。比如，鋪上墊子就能練瑜伽，園內一角還設置了休閒區，市民可以坐在木質圓桌邊，慢慢享用一杯咖啡。這就是我們想要打造的新一代農業生產應用場景，打破大家對農業生產的傳統認識。」

鄭禾又介紹指，「5G雲端草莓園」的草莓畝產量可以達到6000斤以上，相較普通草莓生產能夠增產一倍。這樣的產量得益於園內應用的多種高新技術，多層覆蓋溫室大棚沒有後牆，營造出的大空間為草莓園應用更多場景提供了基礎。

據介紹，「5G雲端草莓栽培系統」是北京市海淀區農業科學研究所技術人員自主研發的中國首個5G通訊草莓無土栽培系統。該系統採用了「5G」、大數據雲計算環境控制、智能機械人、水肥一體化、LED植物補光、UVB殺菌等多種技術和設備。

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文章授權轉載自《香港01》