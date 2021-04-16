五一長假火車票今開搶 陸鐵路預售平臺被搶「崩」
大陸五一小長假火車票開搶，4月30日的車票今（4月16日）起開售，五一當日的車票則從明日起開售。開搶首日上午，12306鐵路預售平臺出現宕機，「12306崩了」的話題衝上熱搜。
界面新聞報導，準備在五一長假出遊的民眾表示，自己從早上9點一直在嘗試登陸12306，但直到12點才登錄成功。
有人反映，好不容易登錄，但票已經被搶光，質疑12306崩了，到底是誰買走了票。
據統計，開搶第一天4月30日北京至長沙、成都、鄭州等城市的高鐵票幾乎全部售罄。
攜程研究院行業分析師方澤茜表示，今年五一假期刊稱是史上最熱五一黃金周。長假有望迎來「爆發式出遊」，出遊人數可能突破2019年同期，達到2億人次新高。
攜程統計，五一旅遊以跨省長線游為主，約七成人群選擇跨省遊。其中，上海、北京、三亞、廣州、成都、重慶、西安、廈門、杭州、深圳位列前十大出行目的地。
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