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男童麻醉拔牙後疑癲癇發作昏迷41天 院方2度發病危通知

香港01 / 孫聖然
大陸陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童，3月4日於西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術後出現昏迷至今已41天。圖擷自紅星新聞
大陸陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童，3月4日於西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術後出現昏迷至今已41天。圖擷自紅星新聞

大陸陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童，3月4日在西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術後，出現昏迷至今已41天。男童昏迷期間，院方曾兩度下發病危通知書。對此，院方表示，目前男童仍然病情危重，正在重症監護室治療，醫院專家組正積極救治男童。

3月3日，7歲男童蘇林（化名）因上頜有多生牙入住西安市兒童醫院口腔科病區，並於隔日進行了全身麻醉拔牙手術，術後便出現昏迷。院方曾分別於同月4日、6日兩度下發了病危通知書。

蘇林的父親表示，截止目前醫院仍未對蘇林昏迷的原因作出明確答覆。「院方第一次跟我們說的是喉嚨有異物，第二次說是麻藥問題，第三次說是綜合原因」。蘇林的父親稱希望通過第三方鑑定查清原因，但目前最重要的是救治孩子，「我們夫妻倆因為這個事情已經不上班了」，他希望藉助社會力量，尋找有相關治療經驗的醫生和醫院，讓孩子盡快脫離危險。

大陸陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童，3月4日於西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術後出現昏迷至今已41天。圖擷自紅星新聞
大陸陝西西安一名曾患癲癇的7歲男童，3月4日於西安市兒童醫院進行全身麻醉拔牙手術後出現昏迷至今已41天。圖擷自紅星新聞

據蘇林的入院記錄顯示，「病童家長發現其上頜前牙萌出不齊，1月前就診我院門診，拍牙片後發現上前頜牙區有多生牙，建議手術治療。今日門診以『多生牙』收入院。病童自患病以來精神可，飲食正常，大小便正常。」另一份病程記錄顯示，3月4日15時55分，蘇林在術後出現意識差、口唇稍發紺、脈搏細弱、自主呼吸減弱等情況，多名醫師對其進行搶救，並轉入重症監護室進一步治療。

值得關注的是，在入院記錄中蘇林的既往史為2018年於北京市兒童醫院因癲癇進行全麻手術，之後癲癇未曾發作。對此，有麻醉科醫生表示，蘇林之所以出現意識差、口唇稍發紺等情況，或是因為受到刺激而誘發癲癇，導致呼吸道梗阻ㄝ「大部分正常人只需在局部麻醉的情況下完成拔牙，但是該7歲男童，年齡尚小，且此前有癲癇病史，如果局部麻醉，在拔牙過程中，可能誘發癲癇發作。如果手術還沒做完，癲癇發作了，就會非常危險」。

而對於為何會在術後出現昏迷情況，有西安市兒童醫院外科重症監護室負責人稱，「有小孩潛在的基礎病因的可能性。癲癇是我們要考慮的因素，不能說有關，也不能肯定地說沒關，還有我們藥物延遲代謝的原因，或者小孩是不是也出現了氣道痙攣，這一系列的綜合因素」。

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文章授權轉載自《香港01》

癲癇 手術

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