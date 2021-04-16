天津古鎮楊柳青 打造大運河公園

天津市政府新聞辦公室15日表示，天津將投資52億元人民幣，建設楊柳青大運河國家文化公園，建設方案已於4月1日經天津市委、市政府專題會議審議通過。

中新社報導，楊柳青大運河國家文化公園位於千年古鎮楊柳青，規劃占地面積2800餘畝，分為歷史名鎮、元寶島、文化學鎮等三個板塊。

天津市西青區區長白鳳祥表示，該項目借鑒雄安新區模式，聘請國際國內頂級團隊進行設計；不搞政績工程，不搞房地產開發，不搞過度商業化，打造文化傳承的載體、文化建築的勝地、文化交流的平台。

白鳳祥說，楊柳青大運河國家文化公園確定文化價值著力點是漕運文化、年畫文化和趕大營文化，並將文化基因融入有形建築。比如，規劃設計的中國年畫博物館、崇文書院等都是對楊柳青歷史文化的反映。

與此同時，堅持保護優先。挖掘保護好考古勘察過程中發現的800餘座古代墓葬群，作為研究古代大運河的考古實證。通過研究歷史典籍，梳理楊柳青古鎮形成過程，確定河道範圍、渡口位置、歷史街巷格局，恢復古鎮的歷史空間格局，同時將採用明清古建築形式，充分展現古鎮的歷史風貌。

天津市文化和旅遊局副局長、天津市文物局局長徐恒秋稱，該局高度重視西青區楊柳青大運河國家文化公園建設項目的考古工作。2020年3月至6月，曾組織市文化遺產保護中心對楊柳青國家文化公園、文化小鎮兩個項目的考古調查，共勘探發現宋代至明清時期古墓葬845處；9月至11月，對楊柳青國家文化公園項目工程區域內的遺跡進行了考古發掘工作，共清理墓葬119座，出土瓷罐、頭飾、陶鉢、鎮墓磚瓦、錢幣等明清時期文物360餘件。